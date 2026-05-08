Chofer ebrio embiste comercios en Chilpancingo, Guerrero | VIDEO

Conductor en presunto estado de ebriedad embiste a comerciantes en tianguis de Chilpancingo, Guerrero.

Un conductor en presunto estado de ebriedad embistió a un grupo de comerciantes en un tianguis instalado sobre el zócalo de Chilpancingo, Guerrero, lo que dejó varios heridos y al menos 25 personas con crisis nerviosa, según los primeros reportes.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron la tarde del jueves cuando un automovilista condujo su vehículo a una velocidad imprudente en los alrededores del Zócalo de Chilpancingo, en el momento en que había varios puestos instalados.

⚠️🚨 AUTOMOVILISTA EMBISTE TIANGUIS EN CHILPANCINGO Y GENERA PÁNICO



👉 Un #automovilista ingresó a gran velocidad a un tianguis instalado en el #Zócalo de #Chilpancingo, #Guerrero, dejando varias personas heridas y al menos 25 con crisis nerviosa.



📌 El incidente provocó… pic.twitter.com/btSYMTc8KF — EL INFORMANTE.mx (@ElInformanteMX) May 8, 2026

En videos que circularon por redes sociales se aprecia cómo el vehículo se mete entre los pasillos formados por los comerciantes y, aunque no iba a exceso de velocidad, iba lo suficientemente rápido para embestir a varios.

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De manera extraoficial se reportó que, por estos hechos, varios comerciantes resultaron heridos y al menos 25 sufrieron crisis nerviosa. Sin embargo, hasta el momento se desconoce una cifra oficial de personas lesionadas.

🚨 #AHORA || Una persona presuntamente en estado de ebriedad arrasó con puestos de artesanías y atropelló a varias personas en el zócalo de #Chilpancingo.

Servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los lesionados y asegurar la zona. pic.twitter.com/fSqcRnigas — Antonio Aponte Peluche (Pasión Política) (@AntonioApontete) May 7, 2026

En el mismo sentido, el medio N+ reportó que el conductor fue detenido, después de lo cual se determinó que conducía en estado inconveniente.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la policía estatal, así como ambulancias y otros equipos de emergencia.

🚨 Momento exacto cuando el automóvil arrasaba con los negocios del zócalo de #Chilpancingo pic.twitter.com/5pFV9zJZVw — Antonio Aponte Peluche (Pasión Política) (@AntonioApontete) May 7, 2026

Ninguna autoridad de Guerrero ha brindado más información sobre estos hechos, y se espera que, en las próximas horas o días, se actualice lo que se sabe sobre el caso.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Si bien el riesgo de sufrir un accidente vial no puede eliminarse por completo, sí es posible disminuirlo mediante la adopción de las siguientes recomendaciones:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada : Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

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