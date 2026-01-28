Homicidios caen de 6.5 a 2.32 diarios en el estado

Gobierno de México y Guerrero mantienen atención permanente en Chilpancingo

Resultado de la coordinación y el trabajo permanente de los gabinetes de seguridad del gobierno de México y de Guerrero

La Presidenta de México este miércoles en Palacio Nacional.
La Presidenta de México este miércoles en Palacio Nacional. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la atención prioritaria del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Guerrero que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en materia de seguridad para Chilpancingo, al tiempo que destacó la reducción sustancial de homicidios y delitos de alto impacto en la entidad.

Al responder cuestionamientos sobre las declaraciones del presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, relacionadas con la presencia de fuerzas federales en la capital, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que los resultados en Guerrero reflejan una mejora sostenida derivada de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

laudia Sheinbaum Pardo subrayó que, al inicio del actual gobierno, Guerrero registraba un promedio de 6.5 homicidios diarios; no obstante, a partir de abril se observó una tendencia a la baja que se consolidó en octubre de 2024, alcanzando al cierre de diciembre un promedio de 2.32 homicidios diarios.

“Se trata de una reducción muy significativa en homicidios y en general en todos los delitos de alto impacto. Estos resultados son producto del trabajo coordinado, de la presencia de las fuerzas federales y del esfuerzo conjunto del gabinete de seguridad federal con el gabinete de seguridad del Gobierno del Estado de Guerrero”, puntualizó Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional en la CDMX.

Respecto a Chilpancingo, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el despliegue de fuerzas federales se ajusta de acuerdo con las condiciones específicas de seguridad. Precisó que durante eventos como la feria se incrementa la presencia y, posteriormente, se mantiene un esquema de vigilancia acorde a la situación actual.

Claudia Sheinbaum Pardo Añadió que el presidente municipal cuenta con los canales institucionales para solicitar apoyo, ya sea a través de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, del mando regional de la Guardia Nacional o mediante comunicación directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Guerrero reiteran su compromiso de brindar atención permanente a Chilpancingo y al resto de la entidad, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la presencia de las fuerzas de seguridad, con resultados tangibles en la disminución de la violencia y la construcción de condiciones de paz.

