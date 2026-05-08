Activan Alerta Amber por Lucía Martínez Cortes

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una Alerta Amber tras la desaparición de la pequeña Lucía Martínez Cortes, de apenas 3 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 5 de mayo en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor se encontraba en la colonia Polanco I Sección alrededor de las 17:45 horas cuando se perdió contacto con ella.

Versiones extraoficiales y reportes ciudadanos indican que la familia sospecha de una presunta sustracción cometida por su niñera y su chofer, quienes habrían desaparecido junto con la niña en la misma fecha.

Señas particulares de Lucía Martínez

La Fiscalía ha distribuido la ficha de búsqueda con las características físicas de la menor para facilitar su identificación inmediata por parte de la ciudadanía:

Edad: 3 años.

Estatura: 95 centímetros (complexión delgada).

Rasgos: Piel clara, cabello castaño ondulado y ojos grandes color café oscuro.

Vestimenta: Al momento de su desaparición, Lucía vestía un vestido rosa con estampado de mariposas.

Presunta sustracción: Lo que se sabe

Aunque la Fiscalía se mantiene reservada respecto a las líneas de investigación, reportes señalan que los empleados domésticos de la familia son señalados como los probables responsables de haberse llevado a la niña.

Cynthia Cortés, madre de la pequeña Lucía Martínez, denunció a través de redes sociales que es víctima de violencia vicaria.

En su declaración, señaló directamente al padre de la menor, Marco Tulio Martínez Cosío, como el presunto responsable de la desaparición de la niña de tres años.

Hasta el momento, no se ha confirmado si existe algún vehículo implicado o si se ha detectado el rastro de los sospechosos mediante las cámaras del C5.

¿Cómo ayudar a su localización?

La colaboración ciudadana es crucial durante las primeras horas de la desaparición. Si usted tiene información que pueda ayudar a dar con el paradero de Lucía Martínez Cortes, las autoridades han puesto a disposición los siguientes números telefónicos:

55-5345-5067

55-4142-5159

Se solicita a la población compartir la ficha de búsqueda en redes sociales y mantenerse alerta ante cualquier menor que coincida con la descripción física y la vestimenta reportada.