PT rechaza dichos de Trump y respalda a Sheinbaum en defensa de la soberanía

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, rechazó de manera contundente las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó recientemente que “los cárteles gobiernan México”.

El legislador petista calificó las expresiones del mandatario estadounidense como “irresponsables, ofensivas y alejadas de la realidad institucional y democrática” del país, además de advertir que alimentan discursos intervencionistas contra la soberanía nacional.

“México no es colonia de nadie, ni aceptará que desde el extranjero se pretenda desacreditar a nuestras instituciones o condicionar el rumbo de nuestra vida pública”, expresó Sandoval Flores.

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Reginaldo Sandoval, diputado y coordinador del PT, en una fotografía de abril de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

El coordinador parlamentario sostuvo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo, la cooperación y la responsabilidad compartida, y no en amenazas o descalificaciones mediáticas.

En ese contexto, manifestó el respaldo de la bancada del PT a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional y de la dignidad del pueblo mexicano.

Asimismo, señaló que el fenómeno de la delincuencia organizada no puede analizarse de manera simplista ni utilizarse políticamente para justificar posibles actos de injerencia extranjera.

Asimismo, añadió que Estados Unidos también tiene responsabilidad en problemáticas como el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero y el consumo de drogas, factores que —dijo— fortalecen a los grupos criminales en la región.

Donald Trump habla sobre los boletos del Mundial 2026. ı Foto: AP

Finalmente, Sandoval Flores afirmó que las diputadas y diputados del Partido del Trabajo cerrarán filas con el pueblo de México y con el Ejecutivo federal para defender la autodeterminación, la independencia y la soberanía nacional.

“A México se le respeta”, concluyó el legislador.

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MSL