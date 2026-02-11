¿Cómo doy de alta a mi mamá en el IMSS?

Las personas que sean beneficiarias del IMSS pueden dar de alta a un familiar tanto de manera presencial como en línea, para que estos puedan recibir atención médica, atención hospitalaria, medicinas e incluso recibir atención quirúrgica.

Las y los trabajadores que cuenten con seguro médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también pueden dar de alta a algún familiar directo, tales como hijos menores de 16 años o máximo 25 años en caso de que estos estudien, padres y conyugue.

Este registro puede realizarse en cualquier momento, y se puede acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que le corresponda a la o el beneficiario, y también se puede realizar en línea.

Cómo dar de alta a tu madre o padre en el IMSS ı Foto: Especial

¿Cómo doy de alta a mi mamá en el IMSS?

Las y los trabajadores únicamente pueden dar de alta a sus familiares en caso de que estos no cuenten con un esquema de seguridad en cualquier otra institución pública, o tengan enfermedades preexistentes.

Este seguro incluye la asistencia de un médico, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria e incluso de maternidad, cubriendo tanto la atención durante el embarazo como el alumbramiento y el puerperio.

Las enfermedades preexistentes que impiden la incorporación de los familiares se incluyen padecimientos con ciertos periodos de espera, así como “cirugía estética, lentes, aparatos auditivos, tratamiento de padecimientos crónicos que requieran control terapéutico permanente.”

Seguro médico ı Foto: Especial

Para hacer este trámite en línea se debe contar con el registro en el Escritorio Virtual del IMSS, así como contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), CURP del familiar, la CURP de tu beneficiario o beneficiaria y un correo electrónico personal.

Para hacer este trámite de manera presencial en una clínica o UMF se debe asistir con una e.firma, CURP, y Número de Seguro Social (NSS), además de identificación oficial vigente y comprobante de domicilio en original y copia:

Tipo de modalidad, en caso de madre o padre corresponde la modalidad G, y se requiere contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente en original y copia

Copia certificada de Acta de nacimiento, de adopción, o de reconocimiento del asegurado/a o pensionado/a en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia

Fotografía tamaño infantil en blanco y negro o a color que se colocará en la cartilla nacional de salud, esta debe ser original.

Manifestación bajo protesta de decir verdad del asegurado/a o pensionado/a, de convivencia y dependencia económica en original y copia.

Cómo dar de alta a tu madre o padre en el IMSS ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.