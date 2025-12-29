El conductor David Kavlin está internado tras un infarto: ‘Llegué muerto a la clínica’

El conductor David Kavlin asegura que al llegar al hospital por un problema cardiaco, llegó muerto a la clínica en donde lo atendieron. Así lo relató durante un encuentro con Teleshow este domingo, sorprendiendo a miles de televidentes.

“El sábado, después de jugar al paddle, empecé a sentirme mal. Me encontré con mi hijo Tommy en la sede central del club y el malestar aumentó. Así que Tommy se vistió de héroe y me fue a llamar a la gente de la guardia, que inmediatamente activó un protocolo, me atendieron de manera espectacular”, aseguró.

“Me hicieron ahí mismo un electrocardiograma, saltó que tenía un infarto, así que se activó el código rojo, vinieron tres ambulancias para llevarme a la clínica”, recordó. “En el viaje, en la ambulancia, hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron, donde me salvaron la vida. Llegué muerto”, precisó.

Fue gracias a los médicos y su rápida actuación que el comunicador consiguió que le colocaran rápidamente un stent para normalizar la circulación sanguínea. “La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. Desde el cardiólogo que me atendió en el club hasta los de acá”, expresó.

“El cardiólogo se llama Tomás Vernero, y la enfermera que me atiende como un rey se llama Silvana Fazzetto, ella es la más importante”, dijo entre risas a pesar del complejo episodio de salud que atraviesa.

La salud de David Kavlin: sufrió un triple infarto, lo operaron y volverá a ser intervenido.



Kavlin reflexionó sobre su ritmo de vida que podría haberlo llevado al límite: “Estoy trabajando mucho, en Argentina 12, haciendo Mañana picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y mientras tanto saqué el libro Nos gritan judíos de mi*rda. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés”.

“Así que me van a tener que seguir aguantando en la tele. Y ahora también estoy escribiendo el segundo libro. Así que tengo cuerda para rato”, advirtió David Kavlin con su característico sentido del humor.