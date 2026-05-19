¿Dónde queda Apulo, donde hallaron cuerpo de Yulixa Toloza?

Después de varios días de búsqueda, el cuerpo de Yulixa Toloza fue hallado tirado en una zona boscosa en la carretera, el caso de su muerta ya fue calificada como asesinato por las autoridades colombiana y ha causado indignación a todo el país.

Yulixa Toloza era una mujer de 52 años, que el pasado 13 de mayo se sometió a un tratamiento estético en una “clínica” llamada Beauty Láser M. L., localizada en el barrio Venecia, de Bogotá.

La mujer acudió en la mañana para hacerse un lipólisis láser con sedación, un procedimiento para reducir grasa en el cuerpo.

Según un testimonio de una amiga que la acompañó, cuando salió del procedimiento Yulixa estaba muy mal y desorientada, decía que le dolía la espalda y no podía respirar. Los de la supuesta clínica se la querían entregar para que se la llevara a su casa, pero la mujer no podía ni ponerse de pie. La amiga salió de la clínica a buscarle ropa porque se había orinado, pero cuando regresó ya no le dejaron verla y decían que se había ido por voluntad propia.

La dueña de la clínica dio evasivas para no dar la ubicación de Yulixa Toloza, hasta ese momento solo se tenían testimonios de que la habían sacado, pero las autoridades empezaron a investigar su desaparición, hasta que hallaron su cuerpo.

¿Qué le pasó a Yulixa Toloza?

De acuerdo con las grabaciones de cámaras de vigilancia revisadas por las autoridades. A Yulixa la sacaron de la clínica sin poder moverse ni respirar, en el video se puede ver que la sacan cargando para meterla a un carro negro.

Según el seguimiento de las cámaras de seguridad y de la investigación a Yulixa se la llevaron en el vehículo del sur de Bogotá a otras partes del país, según los registros el auto pasó por varias casetas de peaje, uno de los registros se tiene en Anapoma y Apulo, donde se sabe que abandonaron el cuerpo.

El automóvil hizo un recorrido largo y terminó en una localidad llamada Tuta en Cómbita, casi con la frontera con Venezuela.

¿Dónde encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza?

El cuerpo de Yuliza Toloza fue hallado en Apulo, municipio de Colombia. Las autoridades dieron con el cuerpo en una zona boscosa en medio de la carretera y hallaron el cadáver tirado y traía la misma ropa con la que se identificó la última vez que se le vio con vida a la mujer de 52 años de edad.

¿Dónde está Apulo, donde encontraron cuerpo de Yulixa Toloza?

Apulo está en el departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia del Tequendama, a 101 de Bogotá, es decir, a 3 horas de camino de la capital del país.

Los responsables de la muerte de Yulixa abandonaron el cuerpo en Apulo y siguieron manejando hasta la frontera con Venezuela, en donde, aparentemente cruzaron hacia ese país para evitar ser detenidos, sin embargo, tres responsables de la muerte de Yulixa fueron aprehendidos en diferentes municipios de Venezuela. Se presume que uno de ellos es el esposo de la duela de la supuesta clínica donde se operó Yulixa y el otro sería el falso médico que la operó, así como la dueña de la clínica clandestina identificada como María Fernanda.