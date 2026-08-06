Costa Rica trae su gastronomía y cultura a la CDMX con un Brunch Tico gratuito

La Embajada de Costa Rica abrirá las puertas de su sede diplomática para recibir a los amantes de la gastronomía.

La cocina costarricense será la protagonista este domingo 9 de agosto en la Ciudad de México con el Pop-Up Brunch Tico, una experiencia organizada por la Embajada de Costa Rica que busca acercar al público mexicano los sabores, tradiciones y valores que distinguen al país centroamericano.

El encuentro, que se realizará de 8:30 a 12:30 horas en la sede diplomática de Río Po 113, colonia Cuauhtémoc, ofrecerá de manera gratuita una muestra de café de especialidad, frutas tropicales y platillos típicos, como parte de La Ru-Tica 2026, un proyecto que promueve la diplomacia cultural a través de actividades abiertas a la ciudadanía.

Además del componente gastronómico, la iniciativa incorpora acciones enfocadas en la movilidad sostenible, el cuidado del medio ambiente y la convivencia comunitaria. Entre las metas del proyecto destaca la promoción de la biodiversidad costarricense y la sensibilización sobre prácticas urbanas más sustentables.

Los organizadores prevén que las actividades centrales de La Ru-Tica 2026 permitan evitar aproximadamente 1.5 toneladas de emisiones de $\text{CO}_2$, consolidando una propuesta que une cultura, bienestar y responsabilidad ambiental bajo el concepto de la “Pura Vida”.

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JVR