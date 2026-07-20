Baja California abre registro del programa COMUNDER; ofrece transporte gratuito para estudiantes

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda reiteró que la gratuidad en el traslado de los jóvenes previene la deserción en las aulas.

Estudiantes de Baja California tienen una nueva oportunidad para acceder a transporte gratuito que facilita su camino hacia la educación; el programa COMUNDER, impulsado por el gobierno estatal, abre su convocatoria para el semestre 2026-2, buscando aliviar la carga económica de las familias y asegurar que más jóvenes continúen sus estudios sin preocupaciones de movilidad.

La inscripción para universitarios inicia el 20 de julio y cierra el 25 del mismo mes; por su parte, los alumnos de preparatoria podrán registrarse del 3 al 12 de agosto; este esquema facilita el traslado diario a sus centros educativos, cubriendo diversas rutas en los principales municipios del estado.

Se eliminan barreras económicas

Contar con un servicio de transporte seguro y sin costo es crucial para la permanencia escolar; la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda enfatiza que esta iniciativa busca que la única preocupación de los jóvenes sea su preparación académica, eliminando barreras económicas y logísticas; “Trabajamos por un sistema educativo para que su única preocupación sea seguir preparándose para cumplir sus sueños”, afirmó.

El programa COMUNDER no es nuevo en la entidad; durante el semestre anterior (2026-1), benefició a 2,369 estudiantes; se operaron 40 rutas que cubrieron 46 centros educativos en Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada, San Quintín y San Felipe, demostrando su alcance y efectividad en todo el territorio bajacaliforniano.

Además, en Mexicali, el programa ha implementado rutas especializadas, incluyendo una ruta incluyente y dos rutas COMUNDER Violeta; estas iniciativas están diseñadas para atender necesidades específicas y garantizar una mayor equidad en el acceso al transporte, promoviendo un entorno educativo más inclusivo.

Las unidades asignadas al programa COMUNDER iniciarán sus trayectos matutinos hacia los campus con mayor demanda en Tijuana. ı Foto: Especial.

Requisitos del programa COMUNDER

La directora del Instituto de la Juventud, Karla Jacquelin Moya Romero, detalló que los interesados deben tener entre 14 y 29 años de edad y estar inscritos en una institución de nivel medio superior o superior; el registro se realiza fácilmente a través de la plataforma oficial transportecomunderbc.com.mx, un proceso sencillo para asegurar la participación.

Los resultados de la convocatoria para los estudiantes de nivel superior se darán a conocer el 31 de julio de 2026; esta continuidad del programa subraya el compromiso del gobierno de Baja California con la educación y el bienestar de su juventud, invirtiendo en infraestructura social que impacta directamente en el desarrollo regional y la formación de futuros profesionistas.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR