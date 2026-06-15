¿Dónde será el Mundial 2030, qué países serán anfitriones?

La Copa Mundial de Futbol de este 2026 arrancó el jueves 11 de junio en México, y en esta edición las sedes mundialistas se encuentran en un solo continente pues México, Estados Unidos y Canadá son los anfitriones.

Este año se tendrá un total de 104 partidos, en los que las 48 selecciones que lograron clasificar a la fase de grupos deberán dar su máximo para poder ser una de las dos que se enfrentarán en la final.

La Copa Mundial de este año cuenta con un total de 16 ciudades que son sedes mundialistas, y México cuenta con tres entidades en las que se disputatán algunos de los 104 juegos.

Pese a que aún faltan varios días para que se realice la ceremonia de cierre de este Mundial, la euforia de los aficionados del futbol los ha llevado a preguntarse en dónde será el próximo torneo.

¿Dónde será el Mundial 2030?

La Copa Mundial de Futbol FIFA 2030 se realizará en seis países y tres continentes; sin embargo, solamente tres países serán las federaciones anfitrionas dentro de cuatro años.

Argentina, Paraguay y Uruguay serán los países en los que se realizarán los partidos de celebración por el centenario de la Copa Mundial de la FIFA; mientras que España, Marruecos y Portugal serán los países anfitriones en 2030.

Luego de un largo proceso de candidaturas que inició en octubre del 2023, el Consejo de la FIFA propuso a los tres países que quedaron seleccionados por aprobación unánime de las 211 federaciones de futbol del mundo.

Los partidos de celebración se harán el 8 y 9 de junio en cada uno de los tres países mencionados, debido a que fue hace cien años cuando se realizó la primera Copa Mundial en tres estadios de Sudamérica.

Se estima que la ceremonia de inauguración y el partido de apertura se llevarán a cabo el 13 o 14 de junio del 2030, y los primeros partidos de los otros equipos de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay se harán el 15 y 16 de junio dentro de cuatro años.

El viernes 21 y sábado 22 de junio se disputará el segundo partido de todos los equipos de los grupos que integren Uruguay, Argentina y Paraguay; y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030 se realizará el domingo 21 de julio.

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