Alertan por aumento de fraudes relacionados con el Mundial 2026; PAN pide reforzar vigilancia cibernética

La expectativa generada por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha venido acompañada de un incremento en los intentos de fraude relacionados con la venta de boletos, paquetes de viaje, hospedaje y transmisiones de los partidos, advirtió el diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, quien llamó a las autoridades federales a fortalecer la vigilancia y persecución de delitos cibernéticos.

El legislador señaló que en redes sociales se han multiplicado los reportes de aficionados mexicanos y turistas extranjeros que presuntamente han sido víctimas de estafas a través de sitios web falsos, enlaces engañosos y ofertas apócrifas vinculadas con el torneo internacional.

“Han llegado reportes sobre fraudes tanto a aficionados mexicanos como a turistas internacionales. Esto genera una mala imagen para México y pone en riesgo a quienes buscan adquirir entradas o servicios relacionados con el Mundial”, expresó.

Ante esta situación, Chimal García exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a intensificar el monitoreo de plataformas digitales para detectar y desarticular redes dedicadas a este tipo de actividades ilícitas.

De acuerdo con el diputado, entre las modalidades más recurrentes se encuentran la reventa no autorizada de boletos, la oferta de paquetes turísticos inexistentes, hospedajes fraudulentos y supuestas transmisiones gratuitas de los encuentros mundialistas.

Asimismo, sostuvo que algunos aficionados han reportado pérdidas económicas que van desde los 20 mil hasta los 90 mil pesos tras realizar compras o transferencias a través de canales no oficiales.

El legislador también planteó la creación de una línea telefónica nacional de atención y denuncia, con servicio de traducción en diversos idiomas, para que visitantes extranjeros puedan reportar posibles fraudes durante su estancia en el país.

“Las autoridades deben insistir en que los aficionados adquieran entradas, productos y servicios únicamente a través de canales oficiales, además de evitar transferencias de dinero a personas desconocidas”, indicó.

Chimal García solicitó además información sobre las investigaciones relacionadas con estos casos y sobre las posibles organizaciones delictivas que pudieran estar detrás de las estafas detectadas.

Finalmente, hizo un llamado a la coordinación entre corporaciones policiales y ministerios públicos para no solo emitir alertas preventivas, sino también identificar y sancionar a quienes operan páginas, perfiles o números telefónicos utilizados para engañar a los aficionados que buscan asistir a los partidos de la Copa Mundial 2026 en México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR