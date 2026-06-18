México vs Corea del Sur: calles cerradas y alternativas viales hoy 18 de junio en Guadalajara

Miles de aficionados comienzan a llegar este jueves 18 de junio al Estadio Guadalajara para presenciar el esperado partido entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante la alta afluencia de asistentes, autoridades estatales y municipales desplegaron un amplio operativo de seguridad y movilidad que incluye cierres viales, restricciones de circulación y rutas alternas en los alrededores del inmueble.

Las medidas buscan facilitar el acceso de los asistentes y reducir los problemas de tránsito en una de las jornadas más importantes para la Selección Mexicana dentro de la fase de grupos.

Desde horas antes del encuentro, elementos de la Policía Vial de Jalisco comenzaron a implementar controles de circulación en diversos puntos estratégicos cercanos al estadio.

Queridas hermanas y hermanos coreanos:



Las banderas son distintas, los idiomas también. Pero hay algo que no entiende de fronteras: la alegría de compartir. 🇲🇽🤝🏻🇰🇷



Hoy, durante 90 minutos somos rivales, pero no enemigos. Fuera de ella, nos une algo mucho más grande: la amistad,… pic.twitter.com/nwx6FqB8Ju — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 18, 2026

Calles cerradas por el partido México vs Corea del Sur

Las principales afectaciones se concentran en las vialidades que conectan con la zona del Bajío y los accesos al Estadio Guadalajara.

Vialidades con restricciones y cierres:

Laterales de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

Perímetro de vigilancia y control vial:

Periférico Poniente

Avenida Vallarta

Avenida Las Torres

Avenida del Bajío

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

Conoce el recorrido de la Ruta Especial R01.



Consulta el mapa y ubica por dónde irá el servicio que conecta Parque Revolución con el Estadio Guadalajara.



Identifica accesos, trayecto y puntos clave para tu llegada al partido.



Revísalo y planea tu viaje. #MundialAlEstiloJalisco pic.twitter.com/TYum5QY4qJ — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) June 18, 2026

Además, permanecerá cerrada la lateral de avenida Vallarta en su cruce con Periférico para evitar el ingreso de vehículos particulares a la zona de seguridad.

Las autoridades también activaron un contraflujo especial en las avenidas Guadalupe e Inglaterra siete horas antes del partido. Durante este periodo, ambos carriles operarán en dirección hacia avenida Juan Palomar y Santa Margarita para agilizar la movilidad.

Fuera del estadio también habrá controles de acceso en los puntos donde se realizarán actividades relacionadas con el Mundial. Entre las vialidades con restricciones destacan Ramón Corona, Hidalgo, Liceo, Pino Suárez, Belén, Degollado, Maestranza y Venustiano Carranza.

La Policía Vial informó que las afectaciones podrían extenderse hasta aproximadamente las 02:00 horas del viernes 19 de junio, es decir, varias horas después de finalizar el encuentro.

Como alternativas viales se recomienda utilizar rutas como avenida Aviación, avenida Patria, Juan Palomar y Arias, así como distintos tramos de Periférico alejados del estadio.

Para quienes asistirán al encuentro, una de las opciones recomendadas es el servicio especial “Ride al Estadio”, que opera mediante autobuses autorizados desde distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Auditorio Telmex, Plaza Patria, Expo Guadalajara y Parque Metropolitano.

⚽🚨 ¡Atención aficionadas y aficionados que asisten al Estadio Guadalajara!



Para el encuentro entre México vs Corea del Sur, nuestro personal operativo continúa trabajando para brindar seguridad y atención a todas y todos los asistentes.



Recuerda seguir las recomendaciones de… pic.twitter.com/w675razLXz — Protección Civil JAL (@PCJalisco) June 18, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT