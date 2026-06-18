México vs Corea del Sur

Prevén lluvia y viento durante partido en Guadalajara; PC hace llamado de prevención

Se pronostican vientos del oeste de entre 5 y 10 km/h; la CNPC sugirió organizar con tiempo el traslado al estadio

Prevén lluvias durante partido de México vs Corea del Sur
Prevén lluvias durante partido de México vs Corea del Sur Foto: Cuartoscuro/Canva
Por:
Elizabeth Hernández

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la afición que acudirá hoy al partido de la Selección Mexicana contra Corea en el Estadio Guadalajara llegar con anticipación, portar impermeable y atender las indicaciones de seguridad dentro del inmueble.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias ligeras en Guadalajara, con una acumulación máxima de 6 litros por metro cuadrado. Además, se pronostican vientos del oeste de entre 5 y 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 28 km/h.

Ante ese escenario, la CNPC sugirió organizar con tiempo el traslado al estadio, debido a que la llovizna puede humedecer el asfalto y dificultar la circulación vehicular en los alrededores del evento deportivo.

TE RECOMENDAMOS:
Familias mexiquenses disfrutan futbol y cultura en 14 destinos del Edomex.
Destinos Futboleros

Edomex genera proyecto en 14 Destinos Futboleros

El organismo pidió usar impermeables en lugar de sombrillas o paraguas, ya que el viento y los protocolos de acceso suelen limitar esos artículos por riesgo para otros asistentes.

Protección Civil pidió ubicar rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de paso dentro del recinto. También solicitó mantener libres escaleras, pasillos y accesos para permitir un flujo adecuado entre espectadores.

La autoridad federal recomendó caminar con calma, evitar empujones y extremar precauciones en rampas o escalinatas, pues la humedad puede volver resbaladizas algunas superficies.

Además, Protección Civil de Jalisco compartió a través de sus redes sociales algunas recomendaciones generales en caso de que se acuda al estadio o a algunas de las actividades organizadas en el estado, como el Fan Fest de Guadalajara.

Algunas recomendaciones son:

  • Planea tu traslado con tiempo y consulta las diversas rutas alternas disponibles
  • Acude con tiempo con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar los filtros de acceso
  • Una vez al interior del estadio o donde vayas a disfrutar del partido, identifica salidas de emergencia, puntos de reunión y servicios de atención
  • Mantente hidratado y utiliza protección solar durante actividades al aire libre, aunque no sientas que hace sol
  • Verifica los objetos permitidos en la zona en donde acudirás y lleva solo eso además de tus pertenencias indispensables
  • En caso de que acudas en grupo, acuerda previamente un punto de encuentro en caso de separarse
  • Sigue en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil
  • En caso de emergencia, conserva la calma
  • Si no cuentas con boleto, evita acudir a las inmediaciones del estadio para prevenir concentraciones

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Investigaciones de las fiscalías de Edomex, CDMX y autoridades federales.
Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz

Cuerpos de pareja estadounidense, desaparecida en CDMX, son localizados en fosa en La Marquesa


Google Reviews