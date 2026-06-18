Prevén lluvia y viento durante partido en Guadalajara; PC hace llamado de prevención

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la afición que acudirá hoy al partido de la Selección Mexicana contra Corea en el Estadio Guadalajara llegar con anticipación, portar impermeable y atender las indicaciones de seguridad dentro del inmueble.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias ligeras en Guadalajara, con una acumulación máxima de 6 litros por metro cuadrado. Además, se pronostican vientos del oeste de entre 5 y 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 28 km/h.

Ante ese escenario, la CNPC sugirió organizar con tiempo el traslado al estadio, debido a que la llovizna puede humedecer el asfalto y dificultar la circulación vehicular en los alrededores del evento deportivo.

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Si asistes al #EstadioGuadalajara al encuentro 🇲🇽 vs 🇰🇷 toma en cuenta las condiciones #Meteorológicas para que disfrutes sin contratiempos el partido ⚽️ pic.twitter.com/adgudGAKKV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 18, 2026

El organismo pidió usar impermeables en lugar de sombrillas o paraguas, ya que el viento y los protocolos de acceso suelen limitar esos artículos por riesgo para otros asistentes.

Protección Civil pidió ubicar rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de paso dentro del recinto. También solicitó mantener libres escaleras, pasillos y accesos para permitir un flujo adecuado entre espectadores.

La autoridad federal recomendó caminar con calma, evitar empujones y extremar precauciones en rampas o escalinatas, pues la humedad puede volver resbaladizas algunas superficies.

#ComunicadoCNPC



CNPC emite recomendaciones de autocuidado a la afición de fútbol



✔️Llamamos a la afición a planear su llegada, salir con anticipación, revisar el clima y llevar solo lo necesario.



✔️Recomendamos ubicar, al ingresar al recinto, las rutas de evacuación, salidas… pic.twitter.com/zoN7zHoJ5b — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 17, 2026

Además, Protección Civil de Jalisco compartió a través de sus redes sociales algunas recomendaciones generales en caso de que se acuda al estadio o a algunas de las actividades organizadas en el estado, como el Fan Fest de Guadalajara.

Algunas recomendaciones son:

Planea tu traslado con tiempo y consulta las diversas rutas alternas disponibles

Acude con tiempo con el fin de evitar aglomeraciones y facilitar los filtros de acceso

Una vez al interior del estadio o donde vayas a disfrutar del partido, identifica salidas de emergencia, puntos de reunión y servicios de atención

Mantente hidratado y utiliza protección solar durante actividades al aire libre, aunque no sientas que hace sol

Verifica los objetos permitidos en la zona en donde acudirás y lleva solo eso además de tus pertenencias indispensables

En caso de que acudas en grupo, acuerda previamente un punto de encuentro en caso de separarse

Sigue en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil

En caso de emergencia , conserva la calma

Si no cuentas con boleto, evita acudir a las inmediaciones del estadio para prevenir concentraciones

La emoción de la Copa Mundial ya se vive en Jalisco. ⚽🌎



Si planeas asistir a eventos masivos y visitar nuestros destinos turísticos y Pueblos Mágicos, recuerda disfrutar con responsabilidad y seguir las recomendaciones de las autoridades.



✅ Mantente atento a tu entorno.

✅… pic.twitter.com/T9D79pe577 — Protección Civil JAL (@PCJalisco) June 16, 2026

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