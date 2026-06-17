Familias mexiquenses disfrutan futbol y cultura en 14 destinos del Edomex.

Familias del Estado de México tienen una cita con el futbol y la cultura en los "14 Destinos Futboleros“, una iniciativa que transforma la pasión mundialista en una experiencia integral para todos.

Del 15 al 21 de junio, la Secretaría de Cultura y Turismo ha preparado una semana llena de actividades gratuitas, combinando la emoción de los partidos con la riqueza cultural y gastronómica de la entidad.

Esta estrategia, impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca acercar el deporte y el arte a los mexiquenses, ofreciendo una alternativa de entretenimiento durante la temporada mundialista.

Visitantes pueden disfrutar de la transmisión de 14 partidos de futbol

Los visitantes pueden disfrutar de la transmisión de 14 partidos de futbol, acompañados de dinámicas de destreza, inflables temáticos y actividades recreativas diseñadas para todas las edades.

La oferta cultural se extiende con funciones itinerantes de la Cineteca Mexiquense en seis municipios clave: Metepec, Jilotepec, Otumba, Aculco, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán.

⚽🇲🇽 ¡El #EdoMéx está listo para vivir la fiesta del futbol! Conoce los 14 #DestinosFutboleros donde la cultura, la tradición y la pasión deportiva crean experiencias únicas. Vive la emoción en el #EstadioDeMéxico #DestinoFutbolero. #UnDestinoHechoAMano #ElPoderDeServir pic.twitter.com/GmqehPklfb — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) June 11, 2026

Esta propuesta acerca el séptimo arte a comunidades de distintas regiones, enriqueciendo la experiencia de los asistentes.

Además, la fiebre futbolera se vive con eventos especiales. El Centro Regional de Cultura de Ocoyoacac es sede de un Concurso de Dominadas de Futbol, mientras que en Temascalcingo se organiza un Intercambio de Estampas. Por su parte, el Museo Arqueológico de Apaxco proyecta el documental "Historia del futbol“, ofreciendo una perspectiva diferente del deporte.

La música y las artes escénicas también son protagonistas. Este 17 de junio, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) ofreció un concierto a las 17:00 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Cartelera para el 20 de junio en el Edomex

Posteriormente, el 20 de junio, el Ensamble OSEM presentará un tributo a Juan Gabriel en Toluca a las 16:00 horas. Ese mismo día, a las 18:00 horas, el Coro Polifónico del Estado de México se presentará en Valle de Bravo, fortaleciendo la oferta artística de esta semana.

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México subraya que esta iniciativa busca “proyectar los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de la entidad, combinando la pasión por el futbol con la identidad y tradiciones de cada región".

La estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero" reafirma así su compromiso con el desarrollo cultural y turístico, ofreciendo experiencias memorables. Para conocer la programación detallada y no perderse ningún evento, la ciudadanía puede consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo.

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JVR