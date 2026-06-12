Edomex abre 14 sedes de ‘Destino Futbolero’ en Pueblos Mágicos; ve la cartelera artística

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, puso en marcha la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, con la apertura simultánea de 14 sedes ubicadas en Pueblos Mágicos, un Barrio Mágico, la capital mexiquense y una sede deportiva, en el marco de la justa mundialista.

14 sedes de ‘Destino Futbolero’ en Pueblos Mágicos

Los espacios habilitados se localizan en las plazas públicas de los Pueblos Mágicos de Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec , Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tonatico, San Martín de las Pirámides y Otumba; además del Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia, en Tlalnepantla, y la ciudad de Toluca . En Jilotepec, la sede opera en el Campo Carlos Hank González.

Los Destinos Futboleros permanecerán activos hasta el 9 de julio y ofrecerán más de 300 actividades culturales, recreativas y turísticas para residentes y visitantes de todas las edades. Entre las atracciones destacan futbolote inflable, tiro al blanco, chutagol y espacios temáticos para fotografía.

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Asimismo, cada sede cuenta con pabellones artesanales y gastronómicos bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, así como una exposición fotográfica que muestra paisajes, tradiciones, patrimonio cultural y vocaciones artesanales de las distintas regiones mexiquenses.

¡El Mundial se vive en los Pueblos Mágicos! El Estado de México transforma 14 de sus destinos turísticos más emblemáticos en plazas vibrantes de fiesta, deporte y cultura. ı Foto: Especial.

Cartelera artística

Como parte de la programación artística, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el Coro Polifónico del Estado de México (COPEM) y la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) ofrecerán conciertos en diversas sedes durante el periodo de actividades.

La cartelera inició el 11 de junio en El Oro y continuará con presentaciones en Metepec (13 de junio, COPEM); Tlalnepantla, Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia (14 de junio, Cuarteto OSEM); Aculco (14 de junio, OSEM-Héroes del Silencio Sinfónico); Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (17 de junio, OSEM); Toluca (20 de junio, Ensamble OSEM-Juan Gabriel); Ixtapan de la Sal (20 de junio, OFM); Valle de Bravo (20 de junio, COPEM); Tepotzotlán (25 de junio, OSEM-Rock Sinfónico); Tonatico (26 de junio, OSEM-Rock Sinfónico); San Juan Teotihuacán (27 de junio, Ensamble OSEM-Juan Gabriel); Otumba (27 de junio, OFM), y Malinalco (7 de julio, COPEM).

Esta estrategia, impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca aprovechar la proyección internacional del Mundial para fortalecer la actividad turística, cultural y económica de las comunidades participantes, generando derrama económica y promoviendo la riqueza patrimonial del Estado de México.

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JVR