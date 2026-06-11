Edomex arranca la fiesta mundialista; inaugura 14 Destinos Futboleros en todo el estado

Estas actividades buscan convertir a los Destinos Futboleros en espacios de encuentro para residentes y visitantes.

El “Estadio de México” arranca la fiesta mundialista con la inauguración de 14 Destinos Futboleros, en mismo número de sedes, donde mexiquenses podrán disfrutar de la transmisión en mega pantallas del partido México Vs. Sudáfrica.

La estrategia que contempla más de 300 actividades es impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer el turismo y promover la identidad mexiquense.

Edomex ofrece más de 300 actividades turísticas y cultura

A las 11:00 horas de este día, la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, en coordinación con los Ayuntamientos, realizó de manera simultánea la ceremonia inaugural en las plazas públicas de los Pueblos Mágicos de Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tonatico, San Martín de las Pirámides y Otumba, así como en el Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia y la ciudad de Toluca; en tanto, en Jilotepec se efectuó en el Campo Carlos Hank González.

Con el corte de listón de cada Destino Futbolero, las y los asistentes podrán disfrutar a las 13:00 horas del partido inaugural de la Selección Nacional Mexicana de Futbol y Sudáfrica, además se marca el inicio de las actividades culturales, recreativas y turísticas que se extenderán hasta el 9 de julio.

Destacan los pabellones artesanales y gastronómicos, futbolote inflable, tiro al blanco, chutagol y espacios temáticos para la toma de fotografías.

Bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, cada sede contará con la Exposición Fotográfica, una muestra visual que permitirá conocer la diversidad de paisajes, tradiciones, expresiones culturales, patrimonio y vocaciones artesanales que distinguen al Estado de México.

Como parte de la programación cultural, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el Coro Polifónico del Estado de México y la Orquesta Filarmónica Mexiquense realizarán presentaciones del 11 de junio al 7 de julio en distintos Destinos Futboleros, así como en el AIFA. El primer concierto es hoy a las 17:00 en El Oro.

Destinos Futboleros en Edomex: disfruta partidos y conciertos hasta el 9 de julio. ı Foto: Especial.

Estas actividades buscan convertir a los Destinos Futboleros en espacios de encuentro para residentes y visitantes, donde la pasión por el futbol se combine con la riqueza turística, cultural, artesanal y gastronómica que distingue al Estado de México.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de aprovechar los grandes eventos deportivos como una oportunidad que genere beneficios económicos para las comunidades participantes.

⚽🇲🇽 ¡El #EdoMéx está listo para vivir la fiesta del futbol! Conoce los 14 #DestinosFutboleros donde la cultura, la tradición y la pasión deportiva crean experiencias únicas. Vive la emoción en el #EstadioDeMéxico #DestinoFutbolero. #UnDestinoHechoAMano #ElPoderDeServir pic.twitter.com/GmqehPklfb — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) June 11, 2026

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JVR