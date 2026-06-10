Fiscalía del Edomex acusa al alcalde de Metepec por abuso de autoridad y lesiones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acusó al alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones, por lo que obtuvo una audiencia de formulación de imputación en contra del edil y otras dos personas.

De acuerdo con la dependencia mexiquense, la investigación deriva de los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción, donde presuntamente se registró una confrontación en la que participó el presidente municipal acompañado por elementos de seguridad.

La Fiscalía estatal informó que, tras integrar la carpeta de investigación correspondiente, solicitó y obtuvo una audiencia para formular imputación por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, tanto contra Fernando Flores Fernández como contra otras dos personas relacionadas con el caso.

En relación con los hechos ocurridos el pasado jueves 4 de junio, en las instalaciones del Club Deportivo "La Asunción", ubicado en el municipio de #Metepec, #Edoméx, lugar en donde presuntamente participaron particulares y servidores públicos, entre ellos el alcalde de ese… pic.twitter.com/qBPhePjoLD — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 11, 2026

Los hechos cobraron relevancia luego de que se difundieran videos en redes sociales en los que se observa al alcalde de Metepec ingresar al complejo deportivo acompañado por hombres armados y sostener un altercado con otra persona.

La Fiscalía del EdoMex. formuló imputaciones contra Fernando Flores, alcalde de Metepec, y dos de sus escoltas por los delitos de abuso de autoridad y lesiones



Esto tras la agresión en el Club Deportivo La Asunción pic.twitter.com/2IswDofYER — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 11, 2026

Tras la difusión de las imágenes, la FGJEM inició una investigación y requirió información relacionada con los escoltas y las personas que participaron en el incidente.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que el caso sería revisado por las autoridades correspondientes, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también informó que daría seguimiento a los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no ha informado sobre órdenes de aprehensión o una eventual vinculación a proceso. El procedimiento se encuentra en la etapa de formulación de imputación, en la que el Ministerio Público presenta formalmente las acusaciones ante un juez.

La dependencia señaló que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en los hechos ocurridos en Metepec.

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MSL