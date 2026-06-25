DEA coloca a cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como prioridad por crisis de fentanilo

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) colocó a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) como su principal objetivo operativo por la crisis de fentanilo, afirmó su director, Terry Cole, en un mensaje que también retomó la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en México.

Cole aseguró que la agencia mantiene una ofensiva global contra las redes vinculadas con la producción, distribución y venta de esa droga sintética. “La DEA nunca ha estado más enfocada, más alineada o más dedicada a atacar la crisis del fentanilo que ahora”, dijo.

Desde la llegada de la actual administración estadounidense, la dependencia decomisó más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas, de acuerdo con el balance presentado por el funcionario. Esa cantidad equivale a más de 478 millones de dosis mortales, señaló.

Durante su pronunciamiento, el titular de la DEA atribuyó la crisis a organizaciones criminales extranjeras y mencionó de forma directa a dos grupos mexicanos. “Los cárteles mexicanos, Sinaloa y CJNG, son la prioridad número uno de la DEA”, sostuvo.

El mensaje incluyó una referencia a las víctimas por sobredosis en Estados Unidos, a quienes Cole vinculó con el impacto de los grupos criminales. “Veo los rostros del fentanilo. Veo a estadounidenses que perdieron la vida a manos de los cárteles”, expresó.

A nivel operativo, el funcionario aseguró que la agencia busca alcanzar a cada eslabón de la red criminal. “Esto incluye a cada facilitador, distribuidor y a cada persona que obtiene ganancias de este veneno”, afirmó.

Cole también agradeció al presidente Donald Trump y al fiscal general interino Todd Blanche, al señalar que la DEA cuenta con respaldo para enfrentar la crisis desde distintos frentes. “Estamos en busca de un Estados Unidos libre de fentanilo. No es una frase. No es un eslogan”, declaró.

Su mensaje cerró con una promesa dirigida a la población estadounidense. “Estamos respondiendo con urgencia, con determinación y con la misma firmeza inquebrantable que ha definido a esta agencia durante más de cinco décadas”, dijo.

La difusión del pronunciamiento por parte de la Embajada de Estados Unidos en México colocó el señalamiento contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG dentro de la comunicación oficial bilateral sobre seguridad y combate al tráfico de drogas sintéticas.

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MSL