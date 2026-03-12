DEA felicita a México por incautación de 270 kilos de fentanilo en Colima.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) felicitó al Gobierno de México tras la operación que derivó en la incautación de 270 kilogramos de fentanilo en Colima.

En la red social X, indicó que la operación realizada este jueves representa una muestra del poder de la cooperación internacional contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo líder Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido el pasado 22 de febrero de 2026.

En el mensaje, la DEA aseguró que compartió información importante con el Gobierno de México para realizar la incautación en el estado de Colima.

“La incautación de hoy de más de 270 kilogramos de fentanilo en Colima, México, demuestra el poder de la cooperación internacional contra la organización terrorista extranjera CJNG. La DEA compartió inteligencia crítica con nuestros socios en México que contribuyó a esta acción decisiva”, informó el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Por último, señaló que operación realizada por el Gobierno de México representó un duro golpe a la cadena de suministro de fentanilo del CJNG, misma que salvó millones de vidas.

Más temprano, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se realizaron 2 operativos en Colima. El primero derivó en la incautación de 270 kilogramos de fentanilo. En la otra, se logró la detención de Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina.

El titular de la SSPC precisó además que con en estas acciones también fueron detenidas seis personas más y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos.

JVR