Fallece uno de los extraditados por México a EU

La muerte de Carlos Alberto Guerrero Mercado, El Químico, abrió un nuevo frente alrededor del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una de las cárceles federales con mayor peso para expedientes mexicanos en Estados Unidos. El operador del Cártel de Sinaloa tenía 47 años y formaba parte del grupo de 37 presos que México entregó el 20 de enero de 2026, en medio de la colaboración entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Guerrero Mercado murió el 28 de abril, 10 días después de que personal penitenciario lo localizó inconsciente en su celda. Reportes judiciales citados en EU refieren que recibió maniobras de emergencia, luego lo trasladaron a un hospital de Brooklyn y allí perdió la vida. El expediente menciona un evento cardíaco, aunque la revisión forense aún no arroja una conclusión pública.

El Dato: El Químico fue acusado de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, sustancias químicas y lavado de dinero, y enfrentaba una sentencia de 10 años a cadena perpetua.

En el mismo penal permanece Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, incluido por autoridades de EU en el caso de 10 funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. El general retirado compareció ante una corte de Manhattan después de su traslado desde Arizona y quedó bajo custodia por cargos ligados a narcotráfico y armas.

Para la justicia estadounidense, El Químico tenía un papel técnico dentro de la cadena del fentanilo. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York lo acusó junto con Guillermo Isaías Pérez Parra por delitos relacionados con fabricación, distribución e importación de esa droga sintética, además de lavado de dinero y manejo de precursores.

92 capos mexicanos han sido enviados a EU en 3 entregas

Según la acusación, ambos hombres participaron en una red que obtenía sustancias desde China, las movía hacia México por puntos fronterizos y después las convertía en fentanilo para abastecer el mercado estadounidense. Las autoridades añadieron que, ante mayores controles sobre insumos asiáticos, la estructura intentó producir sus propios compuestos.

Su llegada a EU ocurrió dentro de una operación más amplia contra grupos criminales mexicanos. En la lista de 37 reos aparecieron miembros de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Los Beltrán Leyva y del Noreste. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó entonces que, con esa entrega, sumaban 92 objetivos de alto impacto trasladados.

México realizó el operativo con siete aeronaves de las Fuerzas Armadas y envió a los presos a Nueva York, Washington, Houston, San Antonio y San Diego. La condición política central consistió en que el Departamento de Justicia no solicitara la pena de muerte contra los acusados.

Dentro del penal de Brooklyn, Guerrero Mercado coincidió con una población carcelaria vinculada a procesos de alto impacto. Ese centro también aloja a acusados por narcotráfico, terrorismo, fraude y violencia federal. En sus instalaciones han permanecido Ismael El Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero.

Hasta ahora no existe una resolución pública que atribuya la muerte de El Químico a un ataque o a la intervención de terceros. El Buró Federal de Prisiones no divulga causas de fallecimiento ni detalles disciplinarios, mientras la defensa del mexicano cuestionó la falta de información inmediata a su familia.

Su expediente público deja un vacío antes del cruce hacia territorio estadounidense. A diferencia de otros objetivos criminales, no existe una ficha oficial que precise cuándo cayó, dónde ocurrió la captura ni qué corporación participó. El primer rastro documentado lo ubica en el Altiplano, bajo custodia federal.