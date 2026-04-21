Trump amaga a Irán: va a negociar o habrá “problemas como nunca”

Personas desplazadas cruzan un puente destruido en la aldea de Tayr Felsay, al sur del Líbano, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Irán terminará sentándose a negociar antes de la nueva ronda de conversaciones prevista en Pakistán, en un escenario de advertencias directas, una tregua en cuenta regresiva y un clima de tensión geopolítica.

En una entrevista telefónica, el magnate proyectó firmeza al advertir: “Bueno, van a negociar, y si no lo hacen, van a ver problemas como nunca antes han visto”. La declaración se produce mientras Washington organiza el desplazamiento de una delegación encabezada por el vicepresidente J.D. Vance hacia Islamabad, aunque Teherán no ha confirmado su participación en esta segunda ronda de contactos.

El Dato: AMNISTÍA internacional dijo que Israel, Rusia y EU lideran la destrucción de derechos humanos en el mundo, describiéndolos como “depredadores voraces”.

El republicano reiteró que su administración busca un acuerdo superior al alcanzado en 2015 durante el gobierno de Barack Obama, al que calificó como uno de los peores en materia de seguridad. “El acuerdo que estamos haciendo con Irán será mucho mejor que el JCPOA”, sostuvo, conocido como “el acuerdo nuclear con Irán”, al insistir en que su enfoque impediría el desarrollo de armas nucleares por parte de la república islámica.

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Donald Trump también defendió la intervención militar previa como una decisión inevitable. “No teníamos otra opción en Irán, no era como si tuviéramos una opción. Teníamos que hacerlo”, afirmó, antes de asegurar que su administración logrará cerrar el conflicto con resultados positivos: “Hemos hecho un gran trabajo, y lo cerraremos, y todo el mundo va a estar contento”.

Asimismo, el republicano dejó claro que no flexibilizará las restricciones económicas ni el bloqueo naval hasta que exista un acuerdo firmado. “No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo”, declaró, en referencia a los puertos iraníes.

Además, anticipó que el alto al fuego vigente, acordado el 7 de abril, está próximo a concluir y difícilmente será extendido. “Es altamente improbable que lo prolongue”, señaló, al precisar que la tregua terminará el miércoles por la tarde, hora de Washington. No descartó la reanudación de ataques en caso de que no haya avances diplomáticos.

El Tip: Los demócratas forzarán una quinta votación sobre una resolución de poderes de guerra destinada a detener la ofensiva de Donald Trump contra Irán.

RESPUESTA IRANÍ. Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, cuestionó la postura estadounidense al señalar que su comportamiento es “no constructivo y contradictorio”. A través de un mensaje, advirtió que los iraníes no cederán ante presiones externas y recordó la “profunda desconfianza histórica” hacia Estados Unidos.

En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó cualquier negociación bajo coerción. “Al imponer un bloqueo y violar el alto al fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición”, afirmó, al tiempo que aseguró que su país prepara nuevas estrategias.

La incertidumbre también se refleja en la falta de confirmación oficial de Irán sobre su participación en las conversaciones en Pakistán. Voceros diplomáticos reiteraron que no existe una decisión tomada y condicionaron cualquier acercamiento al fin de lo que consideran acciones hostiles por parte de EU.

ENERGÍA Y PRESIÓN INTERNA. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo, registró una disminución significativa en el tráfico marítimo tras incidentes recientes, que incluyó disparos de advertencia y la incautación de un buque iraní por parte de Estados Unidos.

Este escenario impulsó el alza de los precios del petróleo y la gasolina. En Estados Unidos, el costo promedio del combustible supera los 4 dólares por galón, lo que incrementa la presión política sobre la administración Trump en un contexto previo a elecciones de mitad de mandato.

A pesar de ello, el mandatario minimiza las preocupaciones y lo vincula una eventual reducción de precios al fin del conflicto. Sin embargo, las proyecciones dentro de su propio gobierno sugieren que la estabilización podría tardar más de lo esperado.

Netanyahu condena ataque a cristianismo

Por Redacción

EL PRIMER ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó ayer “en los términos más enérgicos” la destrucción de una figura de Jesús en la cruz, dañada a martillazos por un soldado israelí en el sur de Líbano. El incidente, difundido mediante una fotografía verificada por el Ejército, muestra al militar golpeando el rostro de la imagen, que fue derribada y quedó invertida fuera de la iglesia.

El mandatario informó que las autoridades militares abrieron una investigación penal y aseguró que se aplicarán sanciones contra el responsable. Reiteró que Israel defiende valores de tolerancia religiosa, al tiempo que lamentó el daño causado a creyentes.

El Ejército israelí confirmó la autenticidad de la imagen y señaló que el caso se analiza con “gran severidad”, subrayó que este tipo de conductas no corresponde a los principios de sus fuerzas. También indicó que colaborará en la restauración de la figura dañada.

En tanto, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, calificó el hecho como “grave y vergonzoso” y expresó su confianza en que habrá medidas estrictas. Ofreció disculpas a los cristianos.

El hecho generó reacciones internacionales. El canciller italiano, Antonio Tajani, consideró el episodio “inaceptable”, y su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, cuestionó la formación de soldados israelíes.