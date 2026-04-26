FOTO: así se ve el Tren Buenavista-AIFA inaugurado por Sheinbaum

Aspectos del interior y la ruta del Tren Buenavista - AIFA.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo el Tren “Felipe Ángeles”, el corredor ferroviario de 41 kilómetros que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El servicio abrió con una tarifa promocional de 45 pesos, capacidad superior a 80 mil pasajeros al día y un tiempo de traslado estimado de 43 minutos, a una velocidad de 65 kilómetros por hora, que fortalece la conexión entre la capital, el Estado de México e Hidalgo.

Una de las unidades del Tren Buenavista - AIFA. ı Foto: David Patricio / La Razón

Durante la inauguración, Sheinbaum afirmó que el proyecto forma parte del rescate del sistema ferroviario de pasajeros, y sostuvo que este es “un tren del pueblo de México”.

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La mandataria anunció que la estación del AIFA también llevará el nombre de Clara Kraus, esposa del general Felipe Ángeles Ramírez, como parte de un homenaje que busca visibilizar el papel de las mujeres en la historia de México.

En cuanto a la parte técnica del proyecto, el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, explicó que el Tren “Felipe Ángeles” Buenavista-AIFA contempla dos terminales y 10 estaciones a lo largo del recorrido:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocan

AIFA

El funcionario explicó que los nombres de las estaciones se definieron en consenso con comunidades “para que fueran nombres con los que la gente se sintiera a gusto”.

Las estaciones del Tren Buenavista - AIFA. ı Foto: David Patricio / La Razón

Lajous Loaeza destacó que la obra ferroviaria tendrá conexión en la Ciudad de México con:

Tren Suburbano

Línea B del Metro

Líneas 1, 3, 4 del Metrobús

Tren México - Pachuca, tramo AIFA

Los usuarios podrán utilizar la tarjeta de Movilidad Integrada para ingresar al Tren “Felipe Ángeles”, y posteriormente se habilitará la tarjeta del Suburbano.

Aspectos de la terminal AIFA del Tren "Felipe Ángeles". ı Foto: David Patricio / La Razón

Lajous Loaeza explicó que el sistema operará inicialmente con 10 trenes con capacidad de 719 pasajeros cada uno, con opción de acoplar unidades para rebasar los mil 400 usuarios en horas pico. La demanda inicial se estima en 57 mil pasajeros diarios , aunque la infraestructura permitirá atender a más de 80 mil conforme avance la operación.

Indicó que la línea cuenta con 294 cámaras de vigilancia distribuidas en estaciones y viaductos, así como 448 bocinas para comunicación directa con usuarios. Añadió que el sistema opera con control centralizado basado en tecnología ferroviaria europea, lo que permite regular velocidad, distancia entre trenes y maniobras. Subrayó que estas medidas buscan garantizar traslados seguros y mantener la operación dentro de los tiempos programados.

Así luce el interior de un convoy del Tren Buenavista - AIFA. ı Foto: David Patricio / La Razón

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) informó que el servicio arrancará con una tarifa promocional de 45 pesos desde Buenavista al AIFA y de 11.50 pesos en estaciones intermedias.

En la fase inicial, los trenes partirán cada 30 minutos, pero se tiene el objetivo de acortar la espera hasta 12 minutos conforme se consolide la operación. Sobre los horarios, el funcionario precisó que se homologó el servicio a las operaciones del Metro de la Ciudad de México:

Lunes a viernes, de 05:00 a 00:00 horas

Sábado, de 06:00 a 00:00 horas

Domingos y días festivos, de 07:00 a 00:00 horas

Aspectos del interior y la ruta del Tren Buenavista - AIFA. ı Foto: David Patricio / La Razón

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cehr