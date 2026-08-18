Farías Laguna sigue en Argentina; defensa niega que su extradición a México sea inminente

La defensa del contraalmirante Fernando Farías Laguna aseguró que el ex mando naval permanece en Argentina y que hasta este 18 de agosto ninguna resolución judicial autorizó su extradición a México. El procedimiento comenzará el próximo 27 de agosto ante autoridades de ese país, según información del equipo jurídico que lo representa.

El pronunciamiento respondió a las declaraciones que la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo este martes durante su conferencia matutina. La mandataria señaló que “todo parece indicar” que habrá un traslado del contraalmirante a territorio mexicano y calculó que podría ocurrir “hoy, mañana o pasado”.

Según los abogados, hasta ahora no han recibido alguna notificación oficial sobre una entrega a autoridades mexicanas ni conocen una resolución que permita ejecutar su salida inmediata de Argentina. Como parte del seguimiento al proceso, la defensa aseguró que Farías Laguna continúa bajo jurisdicción de ese país y mantiene comunicación directa con sus representantes.

Este martes, el contraalmirante habló por teléfono con Epigmenio Mendieta, abogado que encabeza su defensa en México. Además, integrantes del equipo jurídico que lo representa en Argentina acudieron al centro penitenciario de Buenos Aires donde permanece recluido.

🚨 Como lo informamos desde ayer, Fernando Farías Laguna sigue en Argentina



Su defensa legal confirma que el contraalmirante no ha sido entregado a México



Su juicio de extradición es el 27 de agosto pic.twitter.com/qoIS94P7tg — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 18, 2026

Durante abril, el contraalmirante compareció ante un juez federal argentino para conocer formalmente la petición presentada por México. En esa diligencia expresó su oposición a la entrega y solicitó asilo político, de acuerdo con la versión difundida por sus representantes.

México requiere a Farías mediante el tratado bilateral de extradición vigente con Argentina, instrumento que fija el procedimiento para entregar personas reclamadas por alguno de ambos países. La defensa recalcó que la comparecencia de abril no resolvió la petición formulada por las autoridades mexicanas.

A juicio de sus abogados, la fecha relevante será el 27 de agosto, cuando iniciará la audiencia correspondiente. “No existe constancia jurídica de que se haya concedido la extradición ni de que su traslado a México sea inminente”, sostuvo el equipo encargado de su representación.

Los defensores pidieron distinguir una extradición de figuras como la deportación o expulsión. Cualquier eventual traslado, señalaron, tendrá que sujetarse a la vía jurídica correspondiente y a las decisiones de las autoridades argentinas competentes.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL