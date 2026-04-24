México pedirá deportación de excontralmirante Fernando Farías, detenido en Argentina: CSP

México solicitará al gobierno de Argentina la deportación del excontralmirante de la Marina Fernando Farías Laguna, implicado en la red de contrabando de combustible y detenido ayer en dicho país sudamericano.

Este jueves se reportó la captura de Fernando Farías Laguna por parte de autoridades argentinas, quienes ejecutaron su aprehensión porque intentó ingresar al país con documentación falsa.

Debido a esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que lo primero que se buscará es que Argentina deporte a Fernando Farías Laguna, como se haría con otro ciudadano por intentar entrar con documentos apócrifos.

En caso de no proceder dicha solicitud, entonces se recurrirá a una solicitud de extradición.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que, a raíz de las indagatorias que se abrieron tras encontrar la red de huachicol fiscal, se emitieron alertas de búsqueda con la Interpol.

“El día de ayer a través de Interpol, que son estas fichas rojas que se emiten en todo el mundo, fue detenido. Está en este momento en Argentina y se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores para ver si puede haber una deportación, porque él entra un pasaporte falso Argentina, entonces está solicitando la deportación y en caso de que no fuera así, ya se establecerán las condiciones de extradición, pero estamos esperando pues que haya deportación dado que entró de manera ilegal a Argentina”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, con las capturas de delincuentes involucrados en este delito, se ha desmantelado la red que se dedicaba al contrabando de hidrocarburos hallada el año pasado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que este grupo fue identificado en 2025, con la llegada de un buque al puerto de Tampico, Tamaulipas, que transportaba combustible pero que en su documentación reportó contar con un permiso temporal de otros productos, pero al verificarse se encontró diésel en su interior.

“Se encuentra que tenía diésel, que estaba entrando de contrabando al país porque no quería, al entrar con un permiso que no dice combustible, no pagan los impuestos”, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR