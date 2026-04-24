Pese a investigación, Marcelo Ebrard se mantendrá en su cargo

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, en imagen de archivo.

A pesar de contar con una investigación abierta en su contra por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón se mantendrá al frente de la Secretaría de Economía, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El jueves, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se abrió una indagatoria contra Marcelo Ebrard, a raíz de las quejas y denuncias que se presentaron luego de que Ebrard Casaubón admitió que envió a su hijo a vivir en la Embajada de Reino Unido, mientras fungía como secretario de Relaciones Exteriores.

Al ser consultada en su conferencia de este viernes acerca de si se mantendrá como titular de economía, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo afirmó.

Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que Marcelo Ebrard mantiene un trabajo arduo y conoce la relación con Estados Unidos en materia comercial, en el marco del tratado que entrará en revisión.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que Marcelo Ebrard tiene a su cargo la supervisión de los impactos que han tenido los aranceles que Estados Unidos impuso a diversas mercancías.

“Hay un trabajo muy intenso de información y ahora pues ya como parte de la revisión formal. Pero él atiende a todas las cámaras, los impactos que han tenido de los aranceles en distintos sectores, facilitar, tiene una cartera de inversión con su equipo, reúne a todo el gobierno en una mesa de trabajo para ver los permisos, si el proyecto es viable, no es viable, cuánto tiempo van a tardar los permisos. Es decir, nos vemos todos los lunes en una mesa de trabajo para ver el desarrollo económico del país”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el secretario Marcelo Ebrard “está haciendo una excelente labor”.

El 23 de abril, la presidenta comentó que la Secretaría Anticorrupción ha recibido varias quejas, las cuales hacen que, de manera automática, se abra una indagatoria.

“No fue la propia Secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática que lo que tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido” declaró.

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FGR