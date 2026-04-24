EU también tiene que garantizar certeza jurídica y no corrupción, revira Sheinbaum a Embajador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Estados Unidos también debe garantizar certeza jurídica y combatir la corrupción, luego de las declaraciones del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, sobre el impacto de estos factores en las inversiones en nuestro país.

Durante la inauguración de la planta Pacífico Mexinol, en Sinaloa, el diplomático señaló que para que la inversión prospere, el sector privado requiere seguridad, certeza jurídica y un entorno libre de corrupción.

🔴El embajador de EU en México, Ronald Johnson, recordó que para que una inversión prospere, “el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”.



Así lo dijo al acudir al anuncio de la inversión de 3 mil 300 mdd en Sinaloa, con la empresa Pacífico… pic.twitter.com/z30TcnZsHk — Azucena Uresti (@azucenau) April 23, 2026

“Para que la inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”, expresó Johnson.

Al respecto, durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria respondió que su administración ya trabaja en estos aspectos, pero subrayó que Estados Unidos también debe asumir su responsabilidad: “Ellos allá y nosotros acá”, expresó Sheinbaum.

La presidenta enfatizó que en el país vecino también es necesario generar condiciones favorables para atraer capital.

“Ellos en Estados Unidos pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas y en México también. Hasta ahí”, concluyó.

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