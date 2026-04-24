Corrupción opaca inversión, remarca Ronald Johnson

EL EMBAJADOR de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que sólo hay una forma que garantiza que la inversión extranjera sea fructífera: un entorno libre de corrupción.

“Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos.

“La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, dijo.

En el marco de la colocación de la primera piedra de la empresa estadounidense Pacífico Mexinol, en Topolobampo, Sinaloa, el embajador también aseguró que las inversiones sólo llegan a los países donde se les respeta, protege y tienen posibilidades de prosperar.

El Tip: Pacífico Mexinol busca consolidarse como la planta más eficiente en la conversión de carbono a gas natural, un proyecto con un capital de 3.3 mil mdd.

“Ninguna empresa comprometió recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser, la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”, aseguró Johnson.

Además, dijo que la corrupción es un problema que eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza vital para los mercados, de ahí que represente un obstáculo directo para el crecimiento, las condiciones justas, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como el que se presentó en Sinaloa.

Añadió que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) exige a los gobiernos involucrados tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para funcionarios.

“Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito”, refirió, y dijo que las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump se fortalecen con coordinación y diálogo.

”(No debemos) perder de vista una verdad fundamental: América del Norte debe ser una región donde la inversión esté protegida, donde las oportunidades sean reales y donde el futuro se construya con confianza”, finalizó.