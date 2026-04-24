Sheinbaum envía carta a gobernadores para pedir apego a ley sobre intervención extranjera

El Gobierno de México ya envió este viernes la carta con la que pide a todas y todos los gobernadores apegarse a las leyes mexicanas y a la Constitución en caso de buscar una colaboración con agencias de seguridad extranjeras, mientras que la gobernadora Chihuahua, María Eugenia Campos, se comprometió a entregar informes a la Federación sobre el operativo en el que participaron agentes estadounidenses que luego perdieron la vida en un accidente.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su conferencia del jueves que este hecho no fue menor y señaló a la mandataria chihuahuense de incurrir en una vulneración a la soberanía.

Sobre la solicitud de una conversación que la gobernadora pidió con la mandataria federal, pero que al ser contactada directamente no atendió la llamada, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que a partir de ahora la atención será tarea sólo del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Ya a través del secretario ya se estableció la relación”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Respecto a la reunión que ambos ya sostuvieron el jueves en la Ciudad de México, comentó que María Eugenia Campos se comprometió a brindar la información sobre el operativo.

En tanto, al secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya, quien admitió al inicio de la semana que existe una “colaboración” con autoridades estadounidenses, dijo que se le expusieron las leyes a las que se deben apegar todos los gobiernos para colaborar con autoridades extranjeras y que, en su caso, no fueron aplicadas.

“(La gobernadora) quedó de dar la información. Y de parte del secretario de seguridad, pues se le dijo lo que todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero y que en este caso pues no se siguió este procedimiento. Entonces le informó, fue una conversación cordial”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Con relación a los reclamos que externaron legisladores de oposición, al acusar al gobierno de emprender una embestida contra el gobierno de Chihuahua, de origen panista, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que hay colaboración y un reconocimiento a los avances en seguridad; sin embargo, sostuvo que lo ocurrido con la intervención de los agentes es un asunto aparte.

“Oí a algunos de los senadores de oposición que decían: ‘No, lo que pasa es que el Gobierno Federal no quiere reconocer los resultados de seguridad del estado de Chihuahua’. No, reconocemos que trabajamos juntos y ya ha bajado la inseguridad. Además, se trabaja junto, en coordinación… Entonces, no tiene nada que ver con eso. El tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo en un estado de la República sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución y la ley de Seguridad Nacional”, subrayó Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se están enviando cartas a los estados, que les indica que si quieren colaborar con una agencia en materia de seguridad con los Estados Unidos o de algún otro país, deberán cumplir con lo que dice la Constitución. #Agencias #Seguridad… pic.twitter.com/44gChOV4T2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 24, 2026

En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que todos deben ser firmes en el reconocimiento de que la soberanía del país no es negociable.

“Todas y todos deberíamos de ser muy firmes. Porque hay algo que no se negocia, se llama soberanía y principios. La soberanía no se negocia. Se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía. Y la soberanía, como la entendemos los mexicanos, viene en la Constitución en el artículo 39, que viene desde los sentimientos de la nación de Morelos, la soberanía dimana del pueblo”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo énfasis en que la soberanía se debe defender no sólo por parte de la Presidencia, sino también de los gobernadores y presidentes municipales.

“Entonces, en eso tenemos que ser y además le corresponde a la presidenta la defensa de la soberanía nacional y le corresponde a los gobernadores y a los presidentes municipales y al pueblo de México. Todas y todos debemos de ser muy estrictos en la defensa de nuestra soberanía. Hay quienes no lo creen”, comentó Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el cuestionamiento a la derecha por hacer reclamos en aras de la defensa del Estado de derecho, pero luego cometen actos contrarios al mismo.

“Nada más que aunque no estén de acuerdo, tienen que cumplirlo. Porque es la Constitución y las leyes. Y eso se llama estado de derecho. Y la derecha mexicana que se ha dedicado a usar estado de derecho como el eje de su curso, pues la pregunta es ahora, ¿dónde quedó el estado de derecho en este tema? Entonces, todas y todos los senadores, todas y todos los diputados, todas y todos los gobernadores, los presidentes municipales y el pueblo de México y los funcionarios federales debemos cumplir con las leyes y en particular la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional en materia de colaboración con agencias de Estados Unidos, así de sencillo”, insistió Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR