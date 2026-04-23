Gobierno de Chihuahua se prestó a una violación a la ley, acusa Sheinbaum; gobernadora no atendió llamada

Luego de que el secretario de seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya, admitiera que solicitó la colaboración de las agencias estadounidenses, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al gobierno estatal de haberse prestado a una violación a la ley por el llamado a los agentes norteamericanos para su operación en México y no consultar el asunto con la Federación.

“Lo dice explícitamente el secretario de seguridad. Lo ha dicho el fiscal general de Justicia del Estado de Chihuahua. La falta es de ellos de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador debería de haber informado a las instancias federales. La principal falla está en el gobierno estatal que solicitó esta colaboración y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional… Si la soberanía es inviolable, tampoco es cuestión de interpretación. Entonces, ¿cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley? Es tan claro como eso, que a su vez vulnera la soberanía nacional”, reclamó.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que las leyes establecen de manera clara que no se permite la intervención de fuerzas extranjeras al territorio nacional y el contenido de la realización respectiva no está a debate.

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En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo criticó que algunos reclamos hacia el gobierno se hagan bajo señalamientos de que no se cumple con el estado de derecho, mientras se incurre en este tipo de acciones

“No puede ser que cuando se hable del estado de derecho, sea para unas cosas sí y para otras no. Y esa es una particularidad. Pues de algunos sectores de nuestro país, para algunas cosas y para algunas cosas no”, criticó Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en su conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum Pardo también reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional desconocía que en el operativo en el que participaron estuvieran involucrados agentes estadounidenses, contrario a lo que la gobernadora de Chihuahua afirmó.

Claudia Sheinbaum Pardo también reveló que la gobernadora María Eugenia Campos no atendió la llamada telefónica que le hizo, luego de que la misma panista pidió hablar con ella sobre esta controversia.

“La busqué ayer. No estaba en la oficina. Contestó el secretario particular… Espero que nos podamos contactar, pero sí la busqué de manera personal a través de Luisa Abreu, que es la compañera que me ayuda todos los días en la oficina y pues no ya no hubo comunicación”, contó Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, la recibirá en sus oficinas este jueves.

Claudia Sheinbaum Pardo también expresó respaldo al llamado a comparecer que se hizo desde el Senado de la República para que no sólo la gobernadora, sino también su secretario de Seguridad y el fiscal del estado rindan una explicación.

Derivado de esta situación, Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que se envíe un oficio a todas y todos los gobernadores para que se apeguen al cumplimiento de la ley.

“Hoy pedía al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores a las a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes, para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración. Y ahí, además pues la comunicación de relaciones exteriores con el embajador de los Estados Unidos para que pueda toda la información”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR