Lufthansa cancela vuelos, ¿Cómo impacta a México?

La aerolínea alemana Lufthansa registró una cancelación masiva de vuelos para los próximos meses, lo que podría repercutir a varios usuarios que tenían planeados sus viajes con anticipación.

Lufthansa registró una cancelación de al menos 20 mil vuelos de corta distancia programados para los siguientes meses; y de acuerdo con la información que se conoce, esta cancelación masiva fue originada por el alza en el costo del combustible para aviones.

Lufthansa no es la única aerolínea que ha decidido cancelar vuelos por la duplicación del costo del combustible para aviones, pues incluso KLM-France y Delta han registrado cancelacionestemporales.

El costo de los vuelos será regresado a los usuarios que se vieron afectados con la cancelación de vuelos de Breslavia, Cork, Gdańsk, Heringsdorf, Liubliana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Tivat y Trondheim.

Lufthansa cancela vuelos ı Foto: Especial

Esta cancelación de vuelos solamente pertenecen a los de la aerolínea Cityline, por lo que los vuelos de otras aerolíneas que pertenecen a Lufthansa no se verán afectados con las cancelaciones de la compañía aérea.

Con la reducción de vuelos de Lufthansa se deberán expandir las operaciones de las subsidiarias de la aerolínea alemana; además, se proyecta un ahorro de aproximadamente 40 mil toneladas de combustible.

¿Cómo impacta a México la cancelación de vuelos de Lufthansa?

Lufthansa no cancelará vuelos internacionales, por lo que los vuelos de la compañía desde y hacia México no se verán afectados con el recorte de operaciones para ahorrar costos en combustible.

Por el contrario, la aerolínea alemana ha buscado acivamente que sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) incrementen a más del doble.

Esta intención de aumento de vuelos de Lufthansa fue anunciada por el vicepresidente global de ventas de Lufthansa, Frank Naeve; quien indicó que se espera que salgan al menos cinco vuelos semanales desde Múnich hacia el AICM.

Lufthansa cancela vuelos ı Foto: Especial

Si este incremento en los vuelos de la aerolínea son aprobados, ahora contarán con aproximadamente 600 asientos adicionales para los pasajeros que se dirigan desde Alemania hacia la Ciudad de México.

Pese a que la cancelación de vuelos no afecta la disponibilidad de transporte aéreo desde Europa hacia México, esto sí podría continuar repercutiendo directamente en el incremento del costo de los vuelos internacionales.

El incremento en el costo del combustible de los aviones es derivado del conflicto que existe en Irán, pues el cierre del paso por el estrecho de Ormuz afecta directamente el costo del Jet A-1.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.