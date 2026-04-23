Tiroteo en centro comercial en Louisiana deja 10 personas heridas | VIDEO

Un nuevo caso de un ataque con arma de fuego se dio a conocer este jueves 23 de abril, cuando se reportó la presencia de un tirador activo en el centro comercial de Louisiana, en Estados Unidos.

En redes sociales se reportó que hay múltiples víctimas lesionadas, pero por el momento las autoridades no han dado a conocer un número de personas heridas por el tirador.

NOW: An active shooter has been reported at the Mall of Louisiana in Baton Rouge. pic.twitter.com/olcS9SHWrv — Breaking911 (@Breaking911) April 23, 2026

Por su parte, el gobernador del estado Jeff Landry informó en redes sociales que ya está al tanto de la situación y ya se está coordinando con los elementos de seguridad, además de que pidió a la población evitar la zona.

“Estoy al tanto de la situación del tirador activo en el Mall of Louisiana. Estoy coordinando con las fuerzas del orden y actualizaremos a medida que sepamos más. Por favor, eviten el área”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

La policía emitió un mensaje en el lugar del ataque y señaló que hay 10 víctimas trasladadas al hospital, 2 de ellas están en estado crítico.

Si bien en un inicio se pensó que era un tirador, las autoridades informaron que están buscando a 2 tiradores activos.

Así comenzó el tiroteo

Según el informe de la policía el tiroteo se dio porque dos grupos de personas comenzaron a discutir en la zona de comida y la pelea escaló hasta que comenzaron a dispararse entre ellos.

🚨 UPDATE: 10 INJURIES with 2 in critical condition in Baton Rouge after a shooting at Mall of Louisiana, police say



"Two groups of people got into an argument in the food court and started shooting at each other."pic.twitter.com/dQyJ3zqCjP — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 23, 2026

El jefe de la policía informó que tras el tiroteo algunos de los heridos son personas inocentes que no estaban involucradas en esta pelea, pero que resultaron heridas como daño colateral del enfrentamiento armado.

Algunos de los responsables huyeron del lugar al llegar un gran despliegue policial.

En redes sociales se difundió un video del momento en que ingresaron los elementos de emergencias al centro comercial para atender a los heridos, quienes fueron trasladados inmediatamente a hospitales.

La policía sigue buscando a los responsables, sin embargo, está activo el operativo para detenerlos.