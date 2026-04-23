Estados Unidos reclasifica ciertos productos de marihuana como ‘droga menos peligrosa’

El gobierno de Estados Unidos emitió una orden que reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una “droga menos peligrosa”, un importante cambio de política que desde hace tiempo reclamaban defensores que sostenían que el gobierno federal nunca debió tratar el cannabis como si fuera heroína.

La orden firmada por el secretario de Justicia interino Todd Blanche no despenaliza a nivel federal la marihuana para uso medicinal o recreativo. Pero sí cambia la forma en que se regula, al trasladar la marihuana medicinal con licencia de la Lista I, que está reservada para drogas sin uso médico y con alto potencial de abuso, a la Lista III, que está sujeta a una regulación menos estricta. También otorga a los operadores de marihuana medicinal con licencia una importante exención fiscal y reduce algunas barreras para investigar el cannabis.

El gobierno estadounidense también indicó que estaba acelerando el proceso para reclasificar la marihuana de manera más amplia, y fijó una audiencia para comenzar a hacerlo a finales de junio.

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En diciembre, el presidente de aquel país, Donald Trump ordenó a su gobierno trabajar lo más rápido posible para reclasificar la marihuana. El sábado, mientras el presidente republicano firmaba una orden ejecutiva no relacionada sobre psicodélicos, pareció manifestar frustración por lo mucho que estaba tardando.

Marihuana en imagen ilustrativa ı Foto: larazondemexico

Blanche afirmó el jueves que el Departamento de Justicia estaba “cumpliendo la promesa del presidente Trump” de ampliar el acceso de los estadounidenses a opciones de tratamiento médico. Señaló en un comunicado: “Esta acción de reclasificación permite investigar la inocuidad y la eficacia de esta sustancia, lo que en última instancia brinda a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más confiable”.

La medida de Blanche legitima en gran medida los programas de marihuana medicinal en los 40 estados que los han adoptado. Establece un sistema acelerado para que los productores y distribuidores de marihuana medicinal con licencia estatal se registren ante la DEA, la agencia federal antidrogas.

Deja claro que los investigadores del cannabis no serán sancionados por obtener marihuana con licencia estatal o productos derivados de la planta para utilizarlos en su trabajo, y concede a las empresas de marihuana medicinal con licencia estatal un beneficio inesperado al permitirles, por primera vez, deducir gastos empresariales en sus impuestos federales.

🇺🇸 | AHORA: El fiscal general interino del presidente Trump reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa, reporta AP. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 23, 2026

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