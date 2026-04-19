Trump asegura que Ejército de EU atacó y tomó buque iraní que intentó cruzar Estrecho de Ormuz

Un buque atraviesa el Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Ejército de su país atacó y custodió un buque de bandera iraní que intentó cruzar el Estrecho de Ormuz, sobre el cual Washington mantiene un bloqueo paralelo al del país persa.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense narró que un buque de carga con bandera iraní llamado TOUSKA, “de casi 900 pies de largo y que pesa casi tanto como un portaviones”, intentó cruzar “nuestro bloqueo naval”, es decir, intentó transitar por el Estrecho de Ormuz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

A causa de esto, dijo, la Armada estadounidense interceptó a este buque y “le dio una advertencia clara para que se detuvieran”.

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No obstante, según Trump, “la tripulación iraní se negó a obedecer, así que nuestro buque naval los detuvo en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas”.

Después de esto, explicó el presidente, la Armada estadounidense custodió la embarcación con bandera iraní y “estamos revisando qué hay a bordo”.

“En este momento, los Marines de EU tienen la custodia de la embarcación. El TOUSKA está bajo sanciones del Departamento del Tesoro de EU debido a su historial previo de actividades ilegales. Tenemos el control total del barco y estamos revisando qué hay a bordo”, explicó el mandatario estadounidense.

No hay declaraciones del Gobierno iraní que desmientan o sustenten esta versión.

Sin embargo, el ataque informado por Trump ocurre en medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán, quienes se han acusado mutuamente de incumplir los acuerdos de alto el fuego a los que habían llegado en días anteriores.

Por estos hechos, Estados Unidos anunció este domingo que enviará una nueva delegación a Islamabad, Pakistán, para establecer un nuevo diálogo con Irán, el cual considera una última oportunidad para llegar a un acuerdo, pues, de no ser así, dijo, destruirá sus puentes y estructura energética.

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