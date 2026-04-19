Irán niega participación en siguiente ronda de diálogos con Estados Unidos en Pakistán

El Gobierno de Irán rechazó que, como lo anunció más temprano el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a participar en una siguiente ronda de negociaciones en Islamabad, Pakistán, debido a que, acusó, hay “expectativas poco realistas” y “contradicciones repetidas”.

Así quedó expresado en un reporte de la agencia estatal iraní IRNA, en donde se manifestó que el país persa declaró su “ausencia” en la segunda ronda de negociaciones.

“Irán declaró que su ausencia en la segunda ronda de negociaciones se debe a lo que calificó de exigencias excesivas de Washington, expectativas poco realistas, cambios constantes de postura, contradicciones repetidas y el bloqueo naval en curso, lo que considera una violación del alto el fuego”, publicó IRNA.

Una mujer sostiene una foto del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

No obstante, la agencia estatal no citó ninguna fuente específica de quién emitió estas declaraciones.

Asimismo, de acuerdo con la agencia Reuters, la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el supuesto rechazo de Irán a las conversaciones.

Más temprano, Donald Trump escribió un mensaje en donde acusó a Irán de quebrantar los acuerdos del alto el fuego con su restablecimiento del bloqueo al Estrecho de Ormuz, que derivó en que se disparara a buques británicos y franceses.

A causa de ello, aseguró que enviará una nueva delegación a Islamabad para participar en una nueva ronda de conversaciones, la cual estará presente el lunes en la noche. No está claro si en ese momento se llevarían a cabo los diálogos o estos ocurrirían hasta el martes.

Donald Trump, presidente de EU, en la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

Según Reuters, esta delegación enviada por Trump estaría encabezada por el vicepresidente JD Vance, así como el enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

La misma fuente recordó que el mismo Trump había dicho poco antes a ABC News y MS Now que Vance no formaría parte de una nueva ronda de diálogos.

No obstante, el reporte de IRNA genera nuevas dudas sobre si, en realidad, se llevarán a cabo estas negociaciones, en un momento de tensión para ambas partes, Estados Unidos e Irán, quienes se acusan mutuamente de violar el alto el fuego e incumplir los acuerdos asumidos.

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