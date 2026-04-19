Trump enviará delegación a Pakistán para negociar otra vez con Irán; advierte ‘destrucción’ si no hay acuerdo

Imagen satelital del Estrecho de Ormuz, tomada el 17 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una delegación de su país estará el lunes en Islamabad, Pakistán, para seguir negociando con Irán, aunque advirtió que, de no alcanzar un acuerdo con el país persa, habrá “destrucción” para éste.

La nueva ronda de negociaciones ocurre después de que Trump acusara una nueva violación al alto el fuego por parte de Irán, el cual, a su vez, anunció el sábado la reanudación de su bloqueo al Estrecho de Ormuz, por lo que disparó contra buques que intentaron transitarlo.

Un buque transita el Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense se refirió a estos hechos, y acusó que los ataques iraníes contra un buque francés y uno del Reino Unido constituyen “una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego”.

Acusó que le parece “extraño” que Irán haya amagado con cerrar nuevamente el Estrecho de Ormuz, cuando, explicó, de parte de Estados Unidos ya está cerrado: “Nos están ayudando sin saberlo y ellos son los que pierden con el paso cerrado”.

Por lo anterior, confirmó que enviará una nueva delegación a Pakistán, país que está actuando como mediador, para continuar con los diálogos en favor de una resolución con Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, eleva tono contra Irán. ı Foto: AP

No obstante, advirtió que, de no alcanzar un acuerdo, Estados Unidos “destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”.

“Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ LA AMABILIDAD!”, escribió Trump.

“Si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho durante los últimos 47 años”, abundó Trump, en referencia a la Revolución Islámica de 1979 que puso fin a un gobierno pro-occidental y pro-estadounidense en Irán.

🇮🇷🇺🇸El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que destruiría infraestructura clave de Irán si no aceptan el acuerdo que propone.



Amenazó con atacar centrales eléctricas y puentes y aseguró que el acuerdo es “muy justo”.



Una delegación estadounidense viaja a… pic.twitter.com/tP0RuyFptR — Azucena Uresti (@azucenau) April 19, 2026

Finalmente, Trump enfatizó que Estados Unidos no es afectado por el bloqueo de Irán al Estrecho de Ormuz, sino que, incluso, su país provee combustible a “muchos barcos” que cargan en él ante la medida de su rival.

Mientras que Irán reiteró que el bloqueo de Estados Unidos a buques que viajen desde y hacia puertos iraníes es “ilegal” y “criminal”, así como una violación a los acuerdos pactados.

“El llamado ‘bloqueo’ de Estados Unidos contra los puertos y costas de Irán no es solo una violación del alto el fuego [pactado] con la mediación de Pakistán, sino que también es ilegal y criminal“, ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un mensaje publicado en redes sociales.

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