Irán restringe nuevamente el Estrecho de Ormuz; acusa incumplimientos de EU

Barcos y tanqueros en el Estrecho de Ormuz, cerca de Oman.

Fuerzas iraníes decretaron nuevamente un bloqueo a la circulación por el Estrecho de Ormuz, un día después de haber anunciado su reapertura parcial, debido a lo que, acusaron, son incumplimientos en los acuerdos con Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, el Ejército de Irán dijo a medios estatales que “el control del Estrecho vuelve a su estatus anterior, bajo la estricta administración de las Fuerzas Armadas”.

Un buque atraviesa el Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Lo anterior debido a que, según el país persa, Estados Unidos ha incumplido sus compromisos con el alto el fuego asumidos en días pasados: “Cada violación de compromiso por parte de Estados Unidos merece una respuesta adecuada”, dijo la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado en redes sociales.

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En el mismo sentido, Irán ha acusado a Israel, aliado de Estados Unidos, de violar el alto el fuego con Hezbolá en Líbano, lo que reforzó la decisión de retomar el bloqueo en Ormuz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en fotografía de archivo. ı Foto: Especial

A causa de esto, se reportó que al menos dos embarcaciones fueron alcanzadas por disparos de fuerzas iraníes en aguas entre las islas de Qeshm y Larak. Un buque más, de tipo portacontenedores, habría sido impactado por disparos, según reportes internacionales.

Asimismo, según agencias, buques mercantes que intentaron cruzar el Estrecho recibieron mensajes por radio de la Armada iraní que les advirtieron evitar el paso.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el nuevo bloqueo de Irán se trata de un “chantaje fallido”, y enfatizó que las conversaciones entre ambas partes siguen su curso.

Un buque atraviesa el Estrecho de Ormuz, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“Han intentado volver a cerrar el estrecho, pero no tienen nada con lo que chantajear. Ahora mismo mantenemos conversaciones excelentes que están yendo muy bien”, dijo Trump en entrevista con medios.

El Ejército de Estados Unidos, bajo órdenes de Trump, mantiene su propio bloqueo a buques que viajen desde y hacia puertos iraníes, lo que incluye la navegación por el Estrecho de Ormuz.

Según el Mando Central del Ejército de Estados Unidos, a causa de esta medida se ha bloqueado el paso de 23 buques y 21 barcos.

Mientras que, según agencias internacionales, cientos de buques más, y unos 20 mil marineros, permanecen varados en el Golfo a la espera de cruzar.

No obstante, mediadores internacionales del conflicto, como Pakistán, confían en que aún es posible alcanzar un acuerdo antes del fin del alto el fuego, el 22 de abril.

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