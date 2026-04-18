Irán reabre Ormuz y Trump afirma que se llevará Uranio

UN BUQUE con bandera de Malta, ayer, por el estrecho de Ormuz

Irán anunció el viernes que reabrió por completo el estrecho de Ormuz a los buques comerciales, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el bloqueo estadounidense a los barcos y puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que Teherán alcance un acuerdo con su país, incluido su programa nuclear.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicó en X que la crucial vía marítima por la que pasa alrededor del 20 por ciento del petróleo mundial estaba ahora totalmente abierta a los buques comerciales durante la vigencia de un alto el fuego de 10 días en Líbano.

El Dato: Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, antes de los ataques de junio de 2025 Irán poseía unos 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento.

En su red Truth Social Trump celebró inicialmente el hecho, pero minutos después emitió otra publicación en la que anunció que el bloqueo de la Marina de EU continuará hasta concluir completamente la negociación con Irán.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100 por ciento. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”, escribió.

También sostuvo que las negociaciones “debería ir muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”, y lo enfatizó al escribirlo todo en mayúsculas.

En entrevista con el medio digital Axios, el mandatario dijo que espera llegar a un acuerdo con Irán “dentro de uno o dos días” para poner fin a la guerra.

“Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días, (el cual) garantizará la seguridad de Israel, (que) saldrá fortalecido”, expuso.

Trump impuso el bloqueo a principios de semana luego que Irán restringiera el tráfico a través del estrecho debido a los combates en Líbano, lo que Irán afirmó que era una violación del alto al fuego alcanzado entre EU, Israel e Irán. En ese momento, dijo que el bloqueo aplicará una política de “todo o nada” para presionar a que Irán reabriera el estrecho.

También dijo en otra publicación que EU “prohíbe” a Israel realizar más ataques contra Líbano y que “ya basta” en la guerra entre Israel y Hezbolá, y celebró el acuerdo como “un día histórico para Líbano”, al tiempo que se mostró confiado en que la guerra con Irán terminará pronto.

“Diré que la guerra en Irán va de maravilla”, afirmó Trump en un discurso en Las Vegas. “Debería terminar muy pronto”.

Después fue más allá y en un discurso en Arizona, en un evento de la organización conservadora Turning Point, planteó la posibilidad de entrar a Irán para extraer uranio enriquecido con excavadoras asociándose con la república islámica.

“Vamos a entrar con Irán, con calma, y vamos a empezar a excavar con maquinaria pesada... Lo traeremos de vuelta a Estados Unidos”, dijo, e hizo referencia al “polvo nuclear” que, según él, quedó tras los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado y anticipó que la recuperación se realizaría “muy pronto”.

La respuesta iraní no se hizo esperar. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, negó que Teherán haya aceptado transferir su uranio enriquecido a ningún otro país.

“El uranio enriquecido de Irán no va a ser transferido a ningún lugar. La transferencia de uranio enriquecido a Estados Unidos nunca ha sido planteada en las negociaciones”, refirió.

TIGRE DE PAPEL. Antes, Trump aprovechó para recomendar a los socios de la OTAN que se mantengan “alejados” del estrecho de Ormuz “a menos que sólo quieran cargar sus barcos de petróleo”, después de que Irán haya anunciado la completa reapertura de la vía.

“Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. Fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel”, expuso.

En ese contexto, Francia y el Reino Unido recibieron con beneplácito el anuncio de Irán y EU de que el estrecho de Ormuz está abierto, pero manifestaron que la libertad de navegación debe restablecerse de manera permanente en esa ruta petrolera clave, estrangulada por la guerra.

El presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer dijeron que seguirán planeando una misión internacional para restablecer la seguridad marítima, que, según se desplegará “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió que su país podría cerrar el estrecho de Ormuz si persiste el bloqueo estadounidense, y subrayó que el paso por esa vía marítima dependerá de la autorización de Irán.

Vuelven familias a zona en ruinas

› Redacción

MILES DE FAMILIAS desplazadas comenzaron el viaje de regreso a casa el viernes en algunas zonas de Líbano, en medio de una frágil calma tras la entrada en vigor de un alto al fuego de 10 días negociado por Estados Unidos entre Israel y grupo político-paramilitar Hezbolá. No obstante, la incertidumbre, la destrucción y las advertencias israelíes acerca de volver a áreas del sur del país ensombrecían su retorno.

A primera hora de la mañana se registraron filas kilométricas en las carreteras. Los vehículos, cargados hasta arriba con colchones, maletas y pertenencias rescatadas, avanzaban lentamente por el único carril abierto, reparado a toda prisa tras un ataque aéreo israelí apenas un día antes.

En aldeas del sur como Jibsheet, residentes regresaron a bloques de apartamentos arrasados y a calles cubiertas con trozos de concreto, persianas de aluminio retorcidas y cables eléctricos colgantes.

El Tip: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, adelantó ayer que las tropas de su país no se retirarán del Líbano.

La última guerra entre Israel y Hezbolá desplazó a más de un millón de personas. Pese a las advertencias de funcionarios libaneses de no tratar de regresar de inmediato a sus hogares hasta que quede claro si el alto al fuego se respetará, muchos pusieron rumbo al sur en las horas posteriores a que se decretara la tregua.

En la capital libanesa, Beirut, se escucharon ráfagas de tiros cuando los residentes dispararon al aire justo después de la medianoche para celebrar el inicio de la tregua.

LIBANESES desplazados circulan por calles de Dahiyeh con banderas de Hezbolá y fotos de su líder, Naim Qassem, ayer. ı Foto: AP

Un portavoz de los cascos azules de la ONU desplegados en el sur de Líbano dijo que no han observado ningún ataque aéreo desde la medianoche, pero acusó al ejército israelí de violar el espacio aéreo y de bombardear con artillería el sur de Líbano. Según el acuerdo difundido por el Departamento de Estado de EU, Israel puede actuar en defensa propia contra ataques inminentes, pero no puede llevar a cabo operaciones ofensivas contra el sur de Líbano.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que el país tiene previsto respetar el alto al fuego aunque los intentos de desarmar por completo a Hezbolá “aún no están completos”.

Apuntó que Israel mantendrá el control de todos los lugares en que está apostado actualmente, incluida una zona de seguridad que se adentra 10 kilómetros en suelo libanés desde la frontera compartida. Muchas viviendas en la zona serán destruidas y los residentes libaneses no volverán a la zona, agregó.