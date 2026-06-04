La huérfana de la vida real: Mujer de 37 años fingía ser niña de 12 años y así la descubrieron

Una mujer de 37 años de edad fue adoptada luego de fingir ser una niña de 12 años, y luego de ser arrestada en Joinville, Brasil comenzaron una investigación por fraude y robo de identidad.

La Policía Civil de Santa Catarina investiga a la mujer por fraude y falsificación de identidad; tras una audiencia que se realizó el 3 de junio, ahora se encuentra en prisión preventiva.

Se sabe que no es la primera vez que la mujer brasileña se hace pasar por una adolescente, pues las investigaciones arrojaron que cuenta con antecedentes del mismo tipo de estafa en otros estados del país sudamericano.

Mujer brasileña detenida por fingir ser menor de edad ı Foto: Redes Sociales

Historia de la huérfana de Brasil

La mujer brasileña que fingió tener 12 años de edad es Amanda Maria Souza de Oliveira, quien fingió desde el 2023 ser una adolescente para poder ingresar al Hospital Infantil Joana de Gusmão.

La mujer de 37 años de edad se encontraba en un albergue, y luego de decir que sentía dolor en el adomen fue ingresada al hospital, donde descubrieron que renía varias agujas dentro del cuerpo.

Se creía que Amanda; que en ese entonces se identificó como Caroline da Silva Bastos de 13 años de edad, podría ser víctima de abuso infantil, por lo que se llamó a Servicios de Protección Infantil.

Esto llevó a que se realizara una investigación de una semana, por lo que esto llevó a descubrir que Souza de Oliveira era una persona reincidente en este tipo de crimen, pues contaba con denuncias similares en São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Goiás.

Agujas en el cuerpo de la mujer de 37 años de edad ı Foto: Especial

Luego de eso, Amanda permaneció en casa de una familia que la había adoptado por 14 meses en Joinville, a quienes contactó por medio de un pastor de la iglesia luego de haber dicho que se llamaba Gabriele, que su padre biológico la maltrataba y que tenía 18 años.

“Gabriele” habría buscado trabajo como repostera, pero debido a que le dijo a la familia que tenía problemas económicos y de salud estos decidieron dejarla quedar en su casa.

Cuando Amanda logró ganarse la confianza de la pareja que la adoptó por 14 meses cambió la versión inicial de su historia de vida y aseguró que había sido víctima de abuso y que tenía 11 años de edad.

Mujer brasileña detenida por fingir ser menor de edad ı Foto: Especial

Se presume que fue una tía de la familia que adoptó a Amanda quien realizó una investigación en internet tras tener sospechas de que algo estaba ocurriendo antes de denunciar el caso con las autoridades.

Las sospechas de la familia comenzaron cuando le comentaban a “Gabriele” que la querían llevar a la escuela y que la querían adoptar legalmente, quien aseguraba que no podían hacer eso pues su padre biológico se enteraría y la iría a buscar.

El caso de Souza de Oliveira se otorgó a un abogado defensor de oficio, quien solicitó una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental; mientras tanto, esta permanece en prisión preventiva mientras se esclarece su caso para poder procesarla.

A mulher com 37 anos fingindo ser uma criança de 12 anos foi “adotada” por uma família e só foi descoberta agora!! COMO ISSO É POSSÍVEL? pic.twitter.com/LNF0AFAxpw — Passini (@agpassini) June 3, 2026

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