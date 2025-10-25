La reconocida actriz mexicana Kate del Castillo llamó la atención en redes sociales tras compartir un video en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró uno de los regalos más inesperados y peculiares que recibió con motivo de su cumpleaños número 53.

La protagonista de La Reina del Sur fue sorprendida por su pareja, Edgar Bahena, director de fotografía, con un muñeco hiperrealista conocido como baby reborn, el cual simulaba ser un bebé real. Sin embargo, el hecho de que adoptara al bebé y le pusiera nombre, generó entre los internautas reacciones de desagrado; incluso dijeron que “necesita ayuda”.

Kate del Castillo adopta una bebé reborn y fans afirman que ‘necesita ayuda’

En el clip publicado en su perfil, Kate del Castillo no ocultó la emoción y ternura que le causó el obsequio.

"Gracias por esta chamaquita Patsy Arte Reborn. Bienvenida Lupita, regalazo de cumpleaños!“, escribió la actriz en la publicación junto al video, que ya acumula más de 250 mil 487 Me gusta.

“Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito. ¿No, ve esto? Es que está increíble. Velo, y su pelito”, se oye a la actriz decir en el video, entre risas, al descubrir al muñeco cuidadosamente envuelto dentro de una caja, vestido y con su propio juguetito.

Durante el video, también se escucha a Edgar Bahena bromear al afirmar que el bebé reborn “heredó su expresión”. La actriz Kate del Castillo, divertida, continuó examinando los detalles del muñeco mientras conversaban sobre el nombre que le pondrían.

“¿Y si le ponemos Guadalupe? Por la Virgencita”, sugirió el cineasta y, entre risas, Kate del Castillo aceptó la idea, pero antes se aseguró del género del muñeco.

“Guadalupe. Me parece muy bien, por la Virgencita o algo. Hola, Lupita (...) Bien mexicana va a ser. Esta niña va a ser muy mexicana y vas a hacer muy feliz a tus padres porque no vas a dar lata. Eres la hija perfecta, Lupita linda”, comentó.

Algunos admiradores celebraron el sentido del humor de la actriz, mientras otros expresaron sorpresa y desagrado por el uso de los bebés reborn entre adultos. Incluso unos cuantos fans interpretaron el regalo como una señal de que Kate del Castillo podría estar considerando la maternidad.

Algunos comentarios que hicieron los seguidores de Kate en la publicación de Instagram son:

“No sé qué me da más miedo, si el muñeco o la persona que se cree que eso es un bebé. Necesita ayuda”.

“Está fatal”.

“Me da miedo”.

“Hay que ir al psicólogo”.

“No le veo la gracia”.

¿Qué es un bebé reborn?

Un bebé reborn es una muñeca hiperrealista creada artesanalmente para parecer un recién nacido real. Se elabora con materiales como vinilo o silicona, y es pintada a mano y con detalles minuciosos como venas, pestañas y peso corporal.

Regularmente se utiliza para coleccionismo, terapia emocional o acompañamiento en casos de pérdida o soledad.