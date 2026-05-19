Segob destaca resultados de nueva plataforma de identidad

La Secretaría de Gobernación informó que, a través de la Plataforma Única de Identidad y el cruce de datos con registros oficiales, se ha logrado localizar a 5 mil 898 personas reportadas como desaparecidas, quienes presentaban “actividad o registros posteriores” a la fecha en que fueron denunciadas como no localizadas.

Las autoridades destacaron que este mecanismo forma parte de la nueva estrategia nacional de búsqueda y coordinación interinstitucional impulsada tras la reforma legal de 2025.

Durante la presentación de avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, detalló que la Plataforma Única de Identidad permite cruzar información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con bases de datos públicas y privadas para detectar movimientos o actividades posteriores al reporte de desaparición.

“Desde que entró en vigor a la fecha, se ha localizado 5 mil 898 personas”, afirmó el funcionario, quien explicó que estos casos corresponden a personas que “tenían alguna actividad tras su fecha de desaparición”.

▶️ #VIDEO | “En México hay libertad de expresión”, respondió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respecto a si se permitirá a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas visibilizar el tema en las inmediaciones de los estadios durante la Copa Mundial de… pic.twitter.com/Xwk9484Vty — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 19, 2026

El funcionario subrayó que los registros no son eliminados del sistema, sino que únicamente cambia su estatus. “Es muy importante decir que el registro no se borra. Nadie ha sido eliminado; lo que cambia es el estatus”, puntualizó.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno federal mantendrá reuniones periódicas para informar sobre los avances de la estrategia nacional de búsqueda y sostuvo que la administración federal tiene “un compromiso absoluto con los derechos humanos y particularmente con las víctimas de desaparición y sus familias”.

Entre las medidas implementadas destacó la puesta en marcha de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la ampliación de la Plataforma Única de Identidad.

“Ante el primer reporte de desaparición de una persona se movilizan de manera inmediata los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda”, señaló Rodríguez Velázquez.

Cuestionada sobre si durante la Copa Mundial de Futbol 2026 se permitirá que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se manifiesten y visibilicen el tema en las inmediaciones de los estadios, la secretaria respondió que en México “hay libertad de expresión”.

La comisionada nacional de búsqueda, Martha Lidia Pérez, explicó que la plataforma aún se encuentra en fase de desarrollo, ya que continúan integrándose instituciones y autoridades estatales al sistema; sin embargo, ya permite detectar coincidencias de información posteriores a la desaparición de una persona.

“Ya comenzaron a haber incidencias respecto a información obtenida posterior a la desaparición de las personas”, indicó.

Como ejemplo del funcionamiento del nuevo esquema de coordinación, las autoridades expusieron el caso de una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en Morelos y localizada en Veracruz en menos de 12 horas, tras el seguimiento de alertas, cámaras de videovigilancia y geolocalización en carreteras.

Según detalló la comisionada nacional de búsqueda, la menor habría sido “enganchada” mediante redes sociales, particularmente TikTok.

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MSL