Sergio Gutiérrez Luna ironiza sobre Cabeza de Vaca y menciona solicitud de extradición

El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, se pronunció este lunes sobre el caso de Francisco Javier “N” de Tamaulipas, mencionado durante la conferencia matutina presidencial, y aseguró que existe una solicitud de extradición en su contra por diversos delitos.

A través de sus redes sociales, el legislador morenista publicó un mensaje en el que ironizó: “¿Saben quién es Francisco Javier ‘N’ de Tamaulipas del que se habló hoy en la mañanera y que tiene una solicitud de extradición? Aquí les dejo una pista”.

La publicación fue acompañada de un video en la que aparece un hombre en un rancho junto a ganado, en una aparente referencia al exgobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.

Gutiérrez Luna señaló que Francisco Javier “N” enfrenta señalamientos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de mencionar una presunta solicitud de extradición vinculada con atribuciones y facultades.

¿Saben quién es Francisco Javier “N” de Tamaulipas del que se habló hoy en la mañanera y que tiene una solicitud de extradición?

Aquí les dejo una pista 👇 pic.twitter.com/AajZKIu9EL — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) May 19, 2026

“Aquí les dejo una pista, vive en McAllen, en un rancho, con sus vacas”, dijo el legislador.

El tema surgió luego de que durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum se hiciera referencia al caso del exmandatario tamaulipeco y a las investigaciones abiertas en su contra.

En la conferencia se mencionó que entre los casos de las solicitudes de extradición varadas en el gobierno estadounidense está el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

“En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional”, señaló Roberto Velasco .

De igual forma se mencionó a Víctor Manuel Álvarez, señalado por desfalco en la Secretaría de Gobernación y también se le vincula con el crimen organizado. Otro solicitado es el juez José Ulises, requerido por el caso Ayotzinapa.

Revela gobierno de #Sheinbaum que Estados Unidos 🇺🇸 se negó a detener al narco gobernador Cabeza de Vaca "por falta de pruebas" #Tamaulipas pic.twitter.com/Z8Q0MXaLo7 — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) May 19, 2026

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LMCT