‘La dignidad no se vende’: Iglesia alerta por trata rumbo al Mundial

La Comisión para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México pidió reforzar la prevención contra la trata y la explotación sexual ante el Mundial de fútbol, previsto para junio y julio, al advertir que la alta movilidad, las multitudes y la llegada de visitantes internacionales pueden abrir espacios de riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres, migrantes y otros sectores vulnerables del país.

El organismo señaló que grupos criminales pueden aprovechar el torneo para captar víctimas mediante engaños, manipulación, coerción, abuso y falsas promesas. Por ello, llamó a fortalecer las acciones de detección, denuncia y protección antes y durante el encuentro deportivo.

A través de un pronunciamiento firmado por su director, Adrián Rodríguez González, la instancia eclesial sostuvo que los grandes eventos internacionales también pueden convertirse en escenarios de riesgo, pese a su carácter de convivencia e intercambio cultural. “La dignidad humana no se compra, no se vende y no puede ser explotada”, afirmó.

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La Comisión para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México hace un llamado a todos los fieles para asumir acciones de prevención ante los delitos de trata de personas y explotación sexual, particularmente durante la realización del Mundial de Futbol. pic.twitter.com/THAzQkb9Yn — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) May 19, 2026

Uno de los principales focos de alerta está en los entornos digitales. La Comisión retomó advertencias del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México sobre el uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas y videojuegos como posibles canales de contacto o captación de víctimas.

Otro punto de riesgo corresponde a las falsas ofertas dirigidas a personas migrantes, entre ellas promesas de empleo, hospedaje, traslado, apoyo económico o regularización. La Arquidiócesis también advirtió que la desinformación sobre este delito dificulta que la población reconozca casos y acuda ante las instancias correspondientes.

El organismo convocó a familias, comunidades parroquiales, escuelas, autoridades, medios de comunicación, sector turístico, organizaciones sociales y sociedad civil a participar en acciones preventivas durante el Mundial. “La trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos y una herida profunda para nuestra sociedad”, expresó.

La Arquidiócesis llamó a integrantes de parroquias, comunidades religiosas y grupos pastorales a participar en acciones de prevención. La Comisión propuso hablar del delito en espacios comunitarios, colocar materiales informativos en lugares visibles, orientar a familias sobre los riesgos digitales, difundir protocolos de protección de menores y reforzar una cultura del cuidado entre niñas, niños y adolescentes.

En una situación de riesgo, la Comisión recomendó no encarar al presunto tratante ni exhibir a la víctima. La prioridad, planteó, debe ser resguardar a la persona afectada, escucharla sin presión y dar aviso a las autoridades o instituciones de apoyo.

También sugirió evitar acciones improvisadas que puedan poner en peligro a la víctima. El llamado apunta a actuar con cautela, preservar su integridad y buscar ayuda por canales formales.

La Comisión para la Protección de Menores puso a disposición sus vías de contacto para colaborar con iniciativas contra la trata, la explotación sexual y cualquier forma de violencia contra la dignidad humana.

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MSL