Mara Lezama e IMSS-Bienestar anuncian Hospital Materno Infantil en Cancún

La gobernadora Mara Lezama y el titular de IMSS-Bienestar supervisan el rescate del antiguo inmueble.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunciaron la recuperación del antiguo Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” para la construcción del nuevo Hospital Materno Infantil de Cancún, un proyecto que busca fortalecer la atención médica para madres, niños y niñas del norte de Quintana Roo.

Mara Lezama dio la bienvenida al director general de IMSS-BIENESTAR, Alejandro Svarch, a quien presentó el proyecto que dará nueva vida al inmueble. El edificio inició operaciones en 1980 y cerró en 2017, tras la apertura del nuevo Hospital General; desde esa fecha permaneció en el abandono.

Autoridades estatales y federales presentan el proyecto de salud para las familias del norte de Quintana Roo. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

“Me da mucho gusto recibir al Dr. Alejandro Svarch, director general de IMSS-Bienestar. Juntos recorremos las instalaciones del antiguo Hospital General “Jesús Kumate”, en Cancún, para presentarle el proyecto del nuevo Hospital Materno-Infantil”, explicó la titular del Ejecutivo.

Svarch destacó que el espacio será recuperado para levantar un hospital de tres niveles, con más de 11 mil metros cuadrados de construcción sobre una superficie superior a 9 mil 700 metros cuadrados.

El nuevo Hospital Materno Infantil ocupará las instalaciones del anterior Hospital General de Cancún. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

El nosocomio contará con siete consultorios, 40 camas censables y 64 no censables, tres quirófanos, laboratorio, área de Rayos X con fluoroscopía, mastografía, ultrasonido y terapia intensiva, además de los servicios generales de cocina, almacén y lavandería. Para el área de enseñanza habrá una sala de usos múltiples y un auditorio.

La gobernadora Mara Lezama subrayó que este nuevo hospital permitirá reducir traslados, descongestionar otros centros médicos y mejorar la calidad de la atención que merecen más de 620 mil habitantes de Cancún y zonas aledañas. Esta obra cumple con la esencia del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo y acorde a un gobierno humanista con corazón feminista.

El edificio, en abandono desde 2017, tendrá tres niveles y equipo de alta especialidad médica. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Por su parte, el titular de IMSS-Bienestar resaltó que el trabajo coordinado entre el estado y la federación permite el avance hacia un sistema de salud más justo, donde la atención médica ya no es un privilegio y se consolida como un derecho para las y los quintanarroenses.

Participaron en el recorrido el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el senador Eugenio Segura; y Moisés Toledo Pensamiento, director del IMSS-Bienestar en Quintana Roo.

