Boston Marathon 2026: Fecha, horario y quiénes correrán

Este 2026 se llevará a cabo la edición número 130 del Maratón de Boston, y en esta ocasión estará presentado por el Bank of America y tendrá una afluencia de 30 mil participantes.

El recorrido tendrá un total de 42,2 kilómetros, por lo que se cerrará el tránsito vehicular en 8 ciudades y no se permitirá que los espectadores utilicen drones durante ningún tramo del recorrido del Maratón de Boston del 2026.

La carrera transitará por Hopkinton, Ashland, Framingham, Natick, Wellesley, Newton, Broolline y Boston, y debido a esto se recomienda a los participantes y sus seres queridos planificar su pinto de reunión antes de que se realice el maratón.

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Cierre de carreteras por el Maratón de Boston 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Información sobre el Maratón de Boston

El Maratón de Boston se realizará este lunes 20 de abril, y el horario de inicio será distinto para cada división o categoría:

Hombres en silla de ruedas 09:06 horas

Mujeres en silla de ruedas 09:09 horas

Bicicletas de mano/Dúos 09:30 horas

Hombres profesionales 9:37 horas

Mujeres profesionales 9:47 horas

División de Atletismo Paralímpico 09:50 horas

Ola 1 10:00 horas

Ola 2 10:15 horas

Ola 3 10:28 horas

Ola 4 10:41 horas

Ola 5 11:01 horas

Ola 6 11:21 horas

Las y los participantes de la carrera deberán dejar sus pertenencias dentro de una bolsa de plástico transparente proporcionada por la Asociación Atlética de Boston en las áreas designadas de la calle Boylston y la calle Berkeley, ubicadas a dos cuadras de la línea de meta del Jardín Público de Boston.

Maratón de Boston 2026 ı Foto: Especial

A lo largo de la carrera se contará con puntos a ambos lados de la carretera en los que se distribuirán agua y bebidas isotónicas; además, también tendrán 26 puestos médicos con profesionales de la salud y baños portátiles.

También se contará con una carpa de lactancia en la zona de salida, y un remolque con dispositivos médicos para las corredoras como extractores de leche, así como una cabina de lactancia en el Centro de Convenciones Hynes para corredores, voluntarios o visitantes de la Expo del maratón.

Las y los participantes de cualquiera de las divisiones tendrán como hora límite las 17:30 horas para concluir todo el recorrido; una vez que este tiempo termine, quienes se encuentren en el recorrido deberán trasladarse a las aceras para completar el recorrido.

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