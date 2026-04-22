Aprueba comisión del Senado invitar a Maru Campos tras muerte de agentes de EU en Chihuahua

La gobernadora Maru Campos encabeza la Mesa Estatal de Construcción de Paz en el Palacio de Gobierno.

La Comisión del Senado de la República avaló invitar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como al fiscal estatal, César Jáuregui, para esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de dos agentes estadounidenses tras un operativo en la entidad.

El acuerdo surge luego de que legisladores plantearan dudas sobre la participación de personal extranjero en territorio mexicano, un tema que ha generado debate por posibles implicaciones legales y de soberanía.

Fallecidos en Chihuahua eran de la CIA ı Foto: Redes sociales

El objetivo es que ambas autoridades proporcionen información sobre los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad estadounidense en dicha entidad.

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El documento fue aprobado con 15 votos a favor y uno en contra, y establece que la invitación se realiza de manera respetuosa a las personas titulares del Poder Ejecutivo estatal y de la Fiscalía General de Chihuahua.

La reunión está prevista para el martes 28 de abril de 2026 a las 11:00 horas, en la sede del Senado, con la participación de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Además, el dictamen solicita que, previo al encuentro, las autoridades remitan un informe pormenorizado y documental que contenga la cronología completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones sostenidas con instancias federales y las actuaciones realizadas en términos del artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

Durante la discusión, el senador Ignacio Mier propuso modificar el título del dictamen para incorporar posibles implicaciones como violaciones a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional, omisiones de coordinación con el Gobierno federal y riesgos para la seguridad nacional. La propuesta fue aprobada por mayoría.

Dos de AEI y dos de la embajada de EU mueren tras accidente en Chihuahua ı Foto: Facebook: Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Senadores de Morena sostuvieron que el caso podría implicar una intervención indebida de agentes extranjeros en territorio nacional. El legislador Enrique Inzunza recordó que la Constitución establece que no se permitirá injerencia extranjera en asuntos del país.

Por su parte, Juan Carlos Loera indicó que el propósito es esclarecer lo ocurrido en el operativo estatal, mientras que Javier Corral cuestionó la veracidad de la información difundida por autoridades locales.

En el mismo sentido, Gerardo Fernández Noroña afirmó que hubo reconocimiento de participación de agentes estadounidenses, y Saúl Monreal calificó los hechos como una posible violación a la soberanía nacional.

Desde la oposición, senadores del PAN señalaron que el tema está siendo politizado. El senador Ricardo Anaya afirmó que el bloque mayoritario busca utilizar el caso con fines políticos, mientras que Marko Cortés propuso que también se cite a otros gobernadores y se solicite información formal al gobierno de Estados Unidos.

En tanto, Lilly Téllez sostuvo que el operativo contó con participación de fuerzas federales, y Mario Vázquez defendió la actuación del gobierno de Chihuahua.

El debate incluyó también la participación de otras fuerzas políticas. El senador Luis Alfonso Silva, del PVEM, consideró que podrían existir violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, mientras que Lizeth Sánchez, del PT, subrayó la necesidad de verificar el respeto al marco constitucional.

Por su parte, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la facultad del Senado para citar a una gobernadora, al advertir que esto podría vulnerar el federalismo.

El dictamen enfatiza la necesidad de esclarecer no solo las circunstancias del fallecimiento de los ciudadanos estadounidenses, sino también el nivel de participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad en México.

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MSL