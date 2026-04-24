México está de moda: Sheinbaum destaca crecimiento de 9.3% en visitantes y de 6.5% de turistas internacionales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México está de moda gracias a la percepción que se tiene del país, por ello, entre enero y febrero de 2026 se registró la llegada de 16.9 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento de 9.3 por ciento respecto al mismo periodo en 2025; mientras que la llegada de turistas internacionales alcanzó un récord histórico con 8.17 millones, un 6.5 por ciento más.

“La buena percepción que hay en el mundo entero de México hace que cada vez lleguen más turistas, por eso decimos: México está de moda. Fíjense, 9.3 por ciento más de visitantes, 6.5 por ciento más de turistas. Enero-febrero que no son los meses de más llegada, no es Semana Santa, no es diciembre que llegan muchos turistas por las vacaciones”.

“Y son diversos países, entonces está aumentando el número de turistas que llegan de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Colombia. Entonces es una muy buena percepción de nuestro país, eso es muy importante y además, obviamente la derrama económica, los empleos que se generan a partir del turismo, Semana Santa récord de visitantes, entonces repito, México está de moda”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Asimismo, destacó que en el Tren Maya han sido transportadas 22 mil 821 personas, un 41 por ciento más que en 2025.

Atribuyó este crecimiento a la transformación que vive el país, a su historia, tradición, a su grandeza cultural, por sus playas, espacios culturales, sitios arqueológicos, así como a la calidez del pueblo de México. “La gran transformación que está viviendo México, que es reconocida mundialmente, pues la historia, la tradición y la grandeza cultural, por eso está creciendo. Además del buen trabajo que está haciendo Josefina (Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo) y todo su equipo para promover a nuestro país”, señaló.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que durante el primer bimestre de 2026 la derrama económica fue de 6 mil 746 millones de dólares (mdd). Además, llegaron a puertos mexicanos 2.33 millones de pasajeros en cruceros, es decir, un crecimiento de 4.2 por ciento, quienes registraron una derrama económica de 203.2 mdd, un incremento de 6.1 por ciento.

Además, se registraron 9.66 millones de pasajeros en vuelos regulares nacionales, un 1.1 por ciento más y en vuelos regulares internacionales, 10.74 millones de pasajeros, con un crecimiento de 1.9 por ciento. De los turistas que llegaron vía aérea, 2 millones fueron mujeres. Puntualizó que también incrementaron los visitantes a museos en un 16.2 por ciento con 2.19 millones de personas, 31 millones de pasajeros llegaron a los diferentes aeropuertos del país y se registraron 16.6 millones de turistas nacionales en cuartos de hotel.

En febrero de 2026 se registró un récord histórico en los últimos 20 años con la llegada de 3.88 millones de turistas internacionales, mientras que la llegada de visitantes internacionales alcanzó 8 millones; la derrama económica también registró un hito en los últimos 20 años con más de 3 mil 268 mdd, es decir 14 mdd más que el año pasado, abundó.

Rodríguez Zamora señaló que en el periodo vacacional de Semana Santa llegaron 7.82 millones de visitantes, lo que es un crecimiento de 4.1 por ciento respecto a 2025; la llegada de turistas registró 3.75 millones de personas, un aumento de 4.2 por ciento y la derrama económica fue de 30 mil 740 millones de pesos (mdp), es decir 5.3 por ciento más. La ocupación hotelera fue del 74 por ciento; se transportaron en el Tren Maya más de 10 mil pasajeros en dos días y más de 2.2 millones de personas presenciaron la Pasión de Cristo en Iztapalapa, lo que establece un nuevo récord.

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FGR