¿Cuándo extraditan a México a Fernando Farías?

Comienza su proceso de extradición, se determinará la vía más rápida

La detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna ha puesto en marcha un importante proceso diplomático y judicial. Farías es señalado como el líder de una red de “huachicol fiscal” que operó en las aduanas de México durante 2025.

Aunque es requerido por delincuencia organizada y contrabando, su retorno al país depende de dos vías legales que el Gobierno Federal ya está gestionando.

Fernando Farías es considerado el personaje central en una investigación que inició en marzo de 2025. El caso comenzó con el aseguramiento en Tampico del buque “Challenge Procyon”, el cual transportaba 10 millones de litros de diésel ilegal.

Así fue como las autoridades detuvieron a Fernando Farías ı Foto: Especial

De acuerdo con el secretario Omar García Harfuch, la red involucraba a funcionarios aduanales que permitían el paso de combustible mediante facturas falsas y permisos irregulares.

El futuro de Farías Laguna se divide en la deportación, que ocurriría en pocos días si Argentina ordena su expulsión por ingreso ilegal, o la extradición, un proceso que podría tardar meses bajo tratados internacionales en caso de que su defensa decida impugnar.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 24 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la prioridad es lograr una deportación directa.

“Se está solicitando la deportación dado que entró de manera ilegal con un pasaporte falso. En caso de que no fuera así, ya se establecerían las condiciones de extradición”, explicó la mandataria.

Debido a que ingresó a Argentina con documentos falsos, México argumenta que el detenido no tiene estatus legal en ese país. Esto facilitaría una entrega rápida, evitando un largo juicio de extradición.

Pues este proceso de extradición implicaría que un juez argentino revisara minuciosamente cada prueba enviada por México, permitiendo que la defensa del detenido presentara amparos y apelaciones que podrían congelar el caso.

"Él entra con un pasaporte falso": la presidenta Sheinbaum explica cómo dieron contra el contraalmirante Fernando Farías, quien se había fugado de México tras investigación por huachicol. 🔴 pic.twitter.com/kIYFEicdhC — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 24, 2026

El proceso en Argentina

Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) e Interpol avanzan con los trámites, la justicia argentina realiza una audiencia para confirmar formalmente la identidad del detenido.

Ayer, 23 de abril, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, detalló que la captura fue posible gracias a la colaboración con la Marina mexicana y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Por el momento, el acusado sigue bajo custodia en Buenos Aires mientras se agilizan los trámites para que enfrente a la justicia mexicana.