Mario Delgado destaca que Becas para el Bienestar garantizan la educación de estudiantes

El apoyo anual de 2 mil 500 pesos permitirá a las familias adquirir útiles y uniformes para enfrentar sin dificultades el regreso a clases.

Durante la entrega de tarjetas de la Beca RitaCetina a alumnas y alumnos de primaria en Villa de Álvarez, Colima, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que este apoyo impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantiza que niñas y niños puedan ejercer su derecho a la educación y que nadie se quede sin asistir a la escuela por falta de recursos económicos.

Mario Delgado destaca compromiso para que ningún niño abandone la escuela

En el evento, encabezado por la titular del Ejecutivo federal, y en presencia de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, así como de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, el titular de la SEP convocó a madres, padres, maestras y maestros a mantener su compromiso y esfuerzo para que ninguna alumna o alumno abandone sus estudios.

“Vamos a hacer equipo todas y todos. Todas y todos los niños van a terminar la primaria. Además, en la secundaria ya los espera la Beca Rita Cetina y en la preparatoria la Beca Benito Juárez; y aquí, en Colima, también hay becas para educación superior, así que todas y todos a estudiar”, manifestó.

Comentó que este año, y por instrucciones de la Presidenta de México, por primera vez la Beca Rita Cetina otorgará un apoyo anual de 2 mil 500 pesos en agosto a 7.2 millones de estudiantes de primero a sexto de primaria de escuelas públicas, lo que permitirá a las familias adquirir útiles escolares y uniformes, y enfrentar sin dificultades económicas el próximo regreso a clases.

Acompañamos a nuestra presidenta, @Claudiashein, en la entrega de un gran regalo para las niñas y niños de Villa de Álvarez y de todo #Colima: la Beca #RitaCetina. Un apoyo pensado para que en este regreso a clases no falten útiles ni uniformes.



Seguimos construyendo un país… pic.twitter.com/OcrRAVcMIl — Mario Delgado (@mario_delgado) June 13, 2026

Más de 125 mil estudiantes en Colima recibirán becas para el bienestar durante 2026

En presencia de alumnas, alumnos, maestras, maestros, madres y padres de familia reunidos en la Escuela Primaria Emiliano Zapata ubicada en la colonia La Reserva, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, informó que, gracias al apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al cierre del actual ciclo escolar 20 millones de alumnas y alumnos del país, contarán con una beca, cifra que aumentará a 22 millones al cierre de 2026.

León Trujillo señaló que, en el caso de Colima, actualmente 67 mil 966 estudiantes reciben una beca, con una inversión social superior a 650 millones de pesos. Agregó que este año se incorporarán 57 mil 519 estudiantes de primaria, por lo que el número de beneficiarias y beneficiarios será de 125 mil 485 estudiantes en 2026.

La alumna María Karime Cano Flores, de segundo grado de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, agradeció a la Presidenta de México por hacer posible la Beca Rita Cetina, la cual será de gran utilidad para adquirir útiles escolares y uniformes.

“Queremos seguir construyendo nuestros sueños. A mí, en lo particular, me gustaría ser maestra y servir a México”, concluyó la alumna de Villa de Álvarez.

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JVR