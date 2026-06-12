Ante paro nacional que mantienen maestros

SEP cancela mesa de negociación con sección 9 de la CNTE | VIDEO

Secretaría de Educación Pública canceló este viernes la mesa de negociación que sostendría con la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Protesta de la CNTE en días pasados.
Protesta de la CNTE en días pasados. Foto: Cuartoscuro (Archivo).
Por:
La Razón Online

La Secretaría de Educación Pública (SEP), canceló este viernes la mesa de negociación que sostendría con la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezada por Pedro Hernández.

La Sección 9 de la Coordinadora informó que la reunión programada para este 12 de junio fue suspendida por la SEP, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las razones de la cancelación.

Ante ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llamó a sus agremiados y simpatizantes a concentrarse en Paseo de la Reforma para definir las acciones a seguir.

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La suspensión ocurre en medio del paro nacional que mantiene la CNTE desde el 1 de junio y tras varias rondas de negociación con autoridades federales que no han logrado destrabar el conflicto.

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FGR

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