SEP cancela mesa de negociación con sección 9 de la CNTE | VIDEO

La Secretaría de Educación Pública (SEP), canceló este viernes la mesa de negociación que sostendría con la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezada por Pedro Hernández.

La Sección 9 de la Coordinadora informó que la reunión programada para este 12 de junio fue suspendida por la SEP, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer las razones de la cancelación.

Ante ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llamó a sus agremiados y simpatizantes a concentrarse en Paseo de la Reforma para definir las acciones a seguir.

La suspensión ocurre en medio del paro nacional que mantiene la CNTE desde el 1 de junio y tras varias rondas de negociación con autoridades federales que no han logrado destrabar el conflicto.

#VIDEO | La CNTE mantiene una obstrucción vial total sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito, luego de que el secretario de Educación, Mario Delgado, cancelara una reunión que se sostendría este viernes por motivos de agenda.https://t.co/8OUJSTCEa8



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FGR