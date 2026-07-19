Calendario Escolar 2026-2027: ¿Cuántos puentes marca la SEP?

Con el cierre del curso escolar la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el Calendario oficial para el ciclo 2026-2027, en el que se tienen marcados todos los días en los que no habrá clases.

Se dieron a conocer los 185 días de clases de educación básica, y una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Calendario Escolar 2026-2027 ya es definitivo.

Este calendario es aplicable para las escuelas púbicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) de preescolar, primaria y secundaria en toda la República mexicana.

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Puentes Ciclo Escolar 2026-2027 SEP

Las clases del próximo Ciclo Escolar darán inicio el lunes 31 de agosto, y durante el periodo de 185 días se tendrán ocho puentes por sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), y seis por suspensión de labores docentes que podrán disfrutar las y los estudiantes.

Los puentes del Calendario Escolar 2026-2027 son los siguientes:

Viernes 25 de septiembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 30 de octubre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 2 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes

Lunes 16 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes

Viernes 27 de noviembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 25 de diciembre por suspensiones de labores docentes

Viernes 1 de enero por suspensiones de labores docentes

Viernes 29 de enero del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 1 de febrero del 2027 por suspensiones de labores docentes

Viernes 26 de febrero del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Lunes 15 de marzo del 2027 por suspensiones de labores docentes

Viernes 30 de abril del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 28 de mayo del 2027 por sesión ordinaria del CTE

Viernes 25 de junio del 2027 por sesión ordinaria del CTE

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Debido a que el viernes 25 de diciembre del 2026 y el viernes 1 de enero del 2027 serán días sin labores por periodo vacacional, las y los estudiantes tendrán un total de 12 puentes efectivos.

Además, uno de estos no solamente será un puente sino un megapuente, pues el viernes 29 de enero y el lunes 1 de febrero del 2027 no se tendrán clases, por lo que se tendrá un total de cuatro días consecutivos sin labores académicas.

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