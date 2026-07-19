Calendario Escolar 2026-2027: ¿Cuántos puentes marca la SEP?

Con el cierre del curso escolar la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el Calendario oficial para el ciclo 2026-2027, en el que se tienen marcados todos los días en los que no habrá clases.
Se dieron a conocer los 185 días de clases de educación básica, y una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Calendario Escolar 2026-2027 ya es definitivo.
Este calendario es aplicable para las escuelas púbicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) de preescolar, primaria y secundaria en toda la República mexicana.
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Puentes Ciclo Escolar 2026-2027 SEP
Las clases del próximo Ciclo Escolar darán inicio el lunes 31 de agosto, y durante el periodo de 185 días se tendrán ocho puentes por sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), y seis por suspensión de labores docentes que podrán disfrutar las y los estudiantes.
Los puentes del Calendario Escolar 2026-2027 son los siguientes:
- Viernes 25 de septiembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE
- Viernes 30 de octubre del 2026 por sesión ordinaria del CTE
- Lunes 2 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes
- Lunes 16 de noviembre del 2026 por suspensiones de labores docentes
- Viernes 27 de noviembre del 2026 por sesión ordinaria del CTE
- Viernes 25 de diciembre por suspensiones de labores docentes
- Viernes 1 de enero por suspensiones de labores docentes
- Viernes 29 de enero del 2027 por sesión ordinaria del CTE
- Lunes 1 de febrero del 2027 por suspensiones de labores docentes
- Viernes 26 de febrero del 2027 por sesión ordinaria del CTE
- Lunes 15 de marzo del 2027 por suspensiones de labores docentes
- Viernes 30 de abril del 2027 por sesión ordinaria del CTE
- Viernes 28 de mayo del 2027 por sesión ordinaria del CTE
- Viernes 25 de junio del 2027 por sesión ordinaria del CTE
Debido a que el viernes 25 de diciembre del 2026 y el viernes 1 de enero del 2027 serán días sin labores por periodo vacacional, las y los estudiantes tendrán un total de 12 puentes efectivos.
Además, uno de estos no solamente será un puente sino un megapuente, pues el viernes 29 de enero y el lunes 1 de febrero del 2027 no se tendrán clases, por lo que se tendrá un total de cuatro días consecutivos sin labores académicas.
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